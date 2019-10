Andrea Linne

Bernau (MOZ) Ich kann es kaum glauben", ist die junge Bernauerin noch ganz aus dem Häuschen. Gemeinsam mit Kameramann Wilhelm van de Loo und Hauptdarsteller Brix Schaumburg räumte sie beim Internationalen Filmfestival in New York in dieser Woche zwei Preise für ein gut sechs Minuten dauerndes Video ab. Es heißt "Inside/out" und erzählt surreal und bilderreich über das bewegende und schmerzvolle Leben von Brix – als Frau geboren, umoperiert und jetzt als Dragqueen unterwegs. "Nur Brix konnte in New York sein und die Preise für das beste Musikvideo und Promotion Video entgegennehmen, aber wir sind alle im Glückstaumel", berichtet die 30-jährige Bernauerin, die auch in Köln lebt. "Wir sind als Band nämlich das erste Mal auf Deutschland-Tournee", sagt sie, und man spürt ihre übergroße Freude in jedem Wort.

Für diesen Erfolg hat die junge Musikerin hart gearbeitet. Früh fing das Nesthäkchen in der Bernauer Familie mit drei Kindern an, sich wie Schwester und Mutter für Musik zu interessieren. "Meine Eltern sind beide sehr künstlerische Menschen", sagt Mabel Winkler. So spielte sie gemeinsam mit Mutter Heidi Winkler in einem Bernauer Musical-Theater. Durch die Hussiten-Festspiele kam die Jugendliche in Kontakt mit darstellerischem Spiel und großen Auftritten. Später folgte eine klassische Gesangsausbildung.

Arbeit hinter der Kamera

Nach einigen Fehlversuchen konnte Mabel Winkler 2006 bei einem Gesangswettstreit, den die Band "Die Prinzen" in Frankfurt/Oder ausgerufen hatte, mit einem Sieg den Durchbruch feiern. Sie tourte mit verschiedenen Coverbands, bis sie – so sieht sie es heute – in eine Art Findungsphase eintrat. "Ich liebe die Musik, aber ich texte und komponiere selbst und dafür war einfach kaum Zeit", berichtet die junge Frau, die in ihrer wenigen Freizeit auch gern malt.

Deshalb überlegte Mabel Winkler, wie sie ihre Ideen verwirklichen könnte. Vom Gesang allein zu leben, bedeutete, lange Auftritte hinzunehmen und immer auf Tour zu sein. "Das wollte ich nicht, ich wollte ich sein", erinnert sich die Musikerin. Auch kleine Filmrollen, die sie unter anderem in der Dokusoap X-Diaries im Privatfernsehen spielte, erfüllten sie nicht.

Zwar blieb sie dem Fernsehen auch irgendwie treu, aber heute eher hinter der Kamera. Als Redakteurin und Regisseurin, Realisator genannt, arbeitet sie für Serien wie Shopping Queen oder "4 Hochzeiten, eine Traumreise". Doch das sind Jobs für die junge Frau, die zielstrebig und fleißig an ihrem Ziel arbeitet, die eigene Musik auf die Bühne zu bringen.

"Ich kann mir die Zeit frei einteilen und habe hart dafür geschuftet, dass ich jetzt den Freiraum habe, den ich benötige", macht Mabel Winkler klar. 2018 durfte die Sängerin Deutschland bei den Olympischen Spielen der Sänger vertreten. Bei der WM der freien Künste in Hollywood, wie die Veranstaltung heißt, vertrat sie unter ihrem Coach Brix Schaumburg Deutschland und heimste unter Teilnehmern aus 73 Ländern gleich drei Bonze-Medaillen ein.

"In der Jury saßen Leute wie der Direktor der New York Filmacademy oder Musikproduzenten von Madonna und den Stones", erzählt die Musikerin aufgeregt. Da entstanden Kontakte. "Als mir Brix seine Lebensgeschichte erzählt hat, war ich betroffen. Aus New York kam die Anfrage, ein Video zum Thema Toleranz zu drehen, da habe ich ein Drehbuch erdacht, um das Leben von Brix Schaumburg in wenigen Worten, dafür aber mit vielen Emotionen zu erzählen", erinnert sich die Regisseurin. Bewegend, zauberhaft, aber auch bilderreich entstand ein Streifen, der unter anderem im Musikkanal Youtube zu sehen ist und nun auch erfolgreich in New York war. "Ich bin einfach nur froh. Manchmal macht mir das sogar Angst, dass es so gut läuft", gibt die junge blondhaarige Frau zu.

Denn auch auf der Tour mit ihrer Band Fairytail for Fred, die sie durch ganz Deutschland führt, seien solche emotionalen Momente gerade sehr präsent und wichtig. "Nun trägt meine ganze Arbeit Früchte", ist Mabel Winkler noch ein bisschen außer Atem vor lauter Glück. Dabei bleibt die Bernauerin bescheiden, vorsichtig. "Ich bin aber auch mutig und packe Sachen eben an", macht sie deutlich. Was nun aus allem wird? Sie weiß es nicht, aber im Moment genießt sie nur.

Fairytail for Fred ist am Sonnabend, 20 Uhr, im Arcanoa am Tempelhofer Berg 8 in Berlin zu erleben.