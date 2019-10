MOZ

Fürstenwalde Acht Frauen und 27 Männer sowie 37 Kinder und Jugendliche haben für die Kreismeisterschaftenim Tischtennis gemeldet, die am Sonnabend inder Fürstenwalder Pneumant-Halle ausgetragen werden. Besonders erfreulich: Erstmals sind mit Spielern vom FSV und von Preußen Beeskow auch Akteure aus der Süd-Region dabei. Der Nachwuchs beginnt um 8.30 Uhr, am stärksten besetzt ist die Klasse der Jugend B. Am Nachmittag geht es ab 14.30 Uhr mit den Erwachsenen weiter. Die Frauen, die vom SFV Mixdorf und von Blau-Weiß GroßLindow, vom SV Woltersdorf und den TTF Neuzelle sowie von Gastgeber BSG Pneumant kommen, spielen jede gegen jede. Bei den Männern – einschließlich der nur zwei gemeldeten Senioren – sind derweil am Donnerstagabend die Vorrundengruppen ausgelost worden. Mandy Ksink fischte unter Aufsicht von Guido Uecker (links) und Sven Schneider von der Turnierleitung die Namenszettel aus dem überdimensionalen Bierglas, das als Lostopf fungierte.