Britta Gallrein

Beelitz Ich mache diesen Sport jetzt schon seit 2005, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Jens Steinmüller. Der 39-Jährige ist neuer Trainer der Eberswalder Warriors. Er übernimmt den Post von René Lüdicke, der nach dem Spiel gegen Beelitz sein Amt niederlegte.

Dabei ließ die Ausgangslage eigentlich ein entspanntes Spiel vermuten. Es war die letzte Partie der Saison und Gastgeber Beelitz, für den es die erste Football-Spielzeit war, stand nach neun Niederlagen in neun Spielen bereits als Tabellenletzter fest, die Eberswalder beendeten die Saison in der Verbandsliga Ost als Viertes von sechs Teams. Kurz – es ging um nichts mehr. Coach René Lüdecke wollte daher das Spiel nutzen, um neuen Spielern Einsatzzeiten zu geben und neue Spielzüge zu testen.

Emotionen kochen hoch

Die Eberswalder taten sich jedoch schwer gegen die motivierten Beelitzer, die die Chance auf den ersten Sieg witterten. "Ich glaube, die Beelitzer waren plötzlich sehr aufgeregt, weil es so gut lief für sie. Und dann sind die Emotionen auf beiden Seiten hochgekocht", beschreibt René Lüdecke, wie das Spiel plötzlich aus dem Ruder lief. "Einige Spieler haben sich da einen Fauxpas geleistet. Es war sehr unfair und da bin ich auch nicht mehr bereit, meinen Kopf für hinzuhalten." Es wurde verbal und körperlich gepöbelt, auch gegen die Zuschauer. Die Bank der Eberswalder soll das Geschehen ebenfalls angeheizt haben. Zwei Eberswalder Spieler mussten später aufgrund von Rücken- und Knieproblemen in die Notaufnahme.

Verein will nichts beschönigen

Die Warriors selber gehen offen mit dem Thema um, versuchen nichts zu beschönigen. "Die Art und Weise, wie wir uns an dem Tag auf, als auch neben dem Platz verhalten haben, wird keinesfalls vom Vorstand toleriert. Das Verhalten einiger Spieler stellt nicht das dar, wie wir uns als Verein präsentieren wollen", heißt es in einer Stellungnahme der Footballer auf Facebook.

Der American Football Verband verhängte gegen drei Eberswalder Spieler Sperren. Im Verein ging man noch weiter. "Einen Spieler haben wir intern aus dem Verein ausgeschlossen, die zwei anderen müssen Geldstrafen bezahlen", erklärt der neue Coach Jens Steinmüller.

"Wir sind nicht beim Fußball"

"Natürlich geht es beim American Football oft hart zur Sache, aber wir sind nicht beim Fußball – eigentlich wird bei uns nicht rumgepöbelt. Es ist von der Stimmung eigentlich eher wie beim Rugby – mehr gentlemanlike."

Freude auf das Großevent

Der Vorstand der Warriors hat sich in seiner Stellungnahme für das Fehlverhalten einiger seiner Spieler bei den Beelitzern entschuldigt. Nun will man wieder nach vorne sehen. Mit dem Barnim Bowl am Sonnabend, der traditionell rund 800 Zuschauer an den Sportplatz am Wasserturm in Finow lockt. Jens Steinmüller hofft, dass man mit dem Event für die ganze Familie auch künftige Spieler gewinnen kann. "Neue sind bei uns immer willkommen."