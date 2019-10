Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) David Friedrich gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Poetry-Slam-Szene. Bei den Kleist-Festtagen ist er als Moderator des "Best of Poetry Slam" dabei. Über dessen Motto – "Andere Helden" – und den Erfolg dieses Formates spricht er im Interview.

Herr Friedrich, in einer Zeit, in der es das Lesen nicht einfach hat zu bestehen, hält der Erfolg von Poetry Slams weiter an: Was ist so faszinierend daran, in einem Saal zu sitzen und Menschen dabei zuzuhören, wie sie Texte vortragen?

Ich denke, die Faszination der Leute liegt an dieser vorpräparierten Form von Literatur und der performativen Vortragsweise. Das Format ist einfach zu konsumieren, handlich. Es hat Anspruch und ist dennoch leicht zu verstehen – das mögen die Leute gern. Und dann kommt noch der Wettbewerb dazu. Das Publikum ist ein Teil des Abends. Immer wieder dachte ich, es kann nicht größer werden. Erst waren es 100 Zuschauer, dann 1000, 6000…

Gibt es eigentlich auch Themen, die man in diesem Format nicht behandeln kann?

Man kann alles machen und alles versuchen. Natürlich kann man manche Sachen nicht so gut verkaufen. In fünf Minuten lässt sich schlecht ein wissenschaftliches Theorem erklären. Aber ernste Themen, politische, das ist zu schaffen. Wenn man den unterhaltenden Aspekt weglässt, bekommt man live allerdings nicht so viel Resonanz. Es gibt aber oft auch Videos der Auftritte im Internet, die oft geklickt werden. Wenn ich sehe, dass ein Text von mir, den ich vor zehn Jahren eingestellt habe, immer noch kommentiert wird, hoffe ich schon, auf diese Weise länger zu wirken, zu berühren.

Das Motto des Slams in Frankfurt ist: "Andere Helden!" Wer sind denn Ihre Helden?

Privat meine Mutter und mein leider schon gestorbener älterer Bruder. In meinem Genre wiede-rum sind es Dichter wie Ernst Jandl und Kurt Schwitters. Sie faszinieren mich, weil sie es geschafft haben, in der Literatur Grenzen zu durchbrechen.

Gehen Sie, wenn Sie nur Moderator sind, an so einen Abend gelassener heran?

Wenn ich moderiere, ist das schon einfacher. Ich schnacke halt gern. Manchmal aber bin ich sogar aufgeregter als vor einem eigenen Auftritt.

Wie lange arbeiten Sie denn vorab an einem Auftritt?

Mal so, mal so. Es gibt Texte, an denen arbeite ich eine halbe Stunde und sie laufen super, an anderen sitze ich Monate, und dann präsentiere ich sie nur ein Mal.

Gibt es eine Eigenschaft, die ein guter Poetry Slammer haben sollte?

Man muss sich auf der Bühne wohl fühlen. Egal, wie gut der Text ist: Wenn man sich auf der Bühne unwohl fühlt, springt der Funke nicht über. Eigentlich aber muss man gar nichts mitbringen – außer den Mut, es auszuprobieren.

Wie wichtig ist denn das Publikum an einem solchen Abend?

Es ist das allerwichtigste! Man kann fantastische Künstler haben – wenn niemand Lust hat, mitzumachen, läuft es nicht. Man muss die Leute also dazu kriegen, mitzumachen. Der Moderator hat deshalb auch etwas von einem Animateur. Im Kleist Forum hat man manchmal Leute, die jubeln nicht laut, wollen keine Stimmung machen. Die konsumieren lieber. Aber das kann trotzdem funktionieren.

In Frankfurt waren Sie ja schon öfter zu Gast. Hat sich das Publikum mit der Zeit verändert?

Das Publikum in Frankfurt ist mit jedem Slam ein Stück gewachsen. Für die Künstler ist es ein tolles Gefühl, wenn die Zuschauer schon slam-erfahren sind. Eigentlich müsste man alle zwei Monate hier einen Slam machen. Insgesamt aber habe ich das Gefühl, das Publikum entspricht nicht den üblichen Vorurteilen: Es ist weder steif noch altbacken, sondern eine gute Mischung.

