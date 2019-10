Ricardo Steinicke

Bernau Auf die Basketballer des SSV Lok Bernau wartet an diesem Sonntag in der 2. Basketball Bundesliga ProB ein wahres Topspiel. Die Barnimer empfangen in der Erich-Wünsch-Halle (Spielbeginn 17 Uhr) den bisher ungeschlagenen Tabellenführer EN BasketsSchwelm.

Vom bisherigen Saisonverlauf ausgehend dürften die Gäste zweifellos als Favorit ins Rennen gehen. Vier Spiele, vier Siege – lautet die makellose Bilanz der Westfalen aus dem südlichen Ruhrgebiet, die die Tabelle derzeit anführen.

Der Erfolg der Schwelmer kommt nicht von ungefähr. Alles wird für einen Aufstieg in die ProA vorbereitet. Gleiches gilt auch für Trainer Falk Möller, der sein Team mit Erfolg neu formiert hat.

Neuzugänge aus der ganzen Liga

Nahezu quer aus ganzen Liga kamen die Neuzugänge nach Schwelm. So überzeugt im Spielaufbau Montreal Scott (Bochum) mit starken Auftritten. Fast 20 Punkte pro Spiel sowie 7,5 Rebounds und sieben Assists stehen für den 25-jährigen US-Amerikaner zu Buche. Ebenfalls neu im Team der Schwelmer ist Anell Alexis (Schwenningen), Sohn von Alba Berlin-Legende Wendell Alexis. Mit David Knudsen (14,3 Punkte), haben sich die Schwelmer einen dänischen Nationalspieler und ausgewiesenen Dreierspezialisten an Bord geholt.

Für das junge Bernauer Team ist eine Leistungssteigerung zum Oldenburg-Spiel nötig. Lok-Coach René Schilling: "Wir werden uns strecken müssen und mannschaftlich geschlossen kämpfen. Nur so werden wir eine Chance haben."