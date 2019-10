MOZ

Eberswalde (MOZ) "Das eigene Vorankommen sollte im Straßenverkehr niemals an erster Stelle stehen", sagt Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde. Ein rücksichtsvolles Miteinander erhöhe die Sicherheit und könne Unfälle vermeiden. Aus diesem Grund veranstaltet das "Netzwerk Verkehrssicherheit auch in diesem Jahr wieder landesweit die Tage der Sichtbarkeit. Vom 21. bis zum 25. Oktober wird es unter dem Motto "sichtBAR" auch im Barnim zahlreiche Veranstaltungen geben, um Verkehrsteilnehmer aufzuklären, wie sie sich und andere besser schützen können – etwa durch reflektierende Kleidung oder defensives Fahrverhalten.

Der Anhalteweg eines Autos, das mit 50 km/h unterwegs ist, beträgt bei einer Vollbremsung etwa 28 Meter. Ein dunkel gekleideter Fußgänger wird bei schlechten Sichtverhältnissen aber erst aus 25 Metern erkannt – das kann zu wenig sein. Kinder erleben ihre Umwelt anders als Erwachsene, weswegen sie besonders geschützt werden müssen, erläutert Kerlikofsky. Deswegen kommt der ADAC mit dem Projekt ADACUS in die Grundschulen in Lichterfelde und Oderberg, um die Schüler zu sensibilisieren. Die Stadt Eberswalde klärt in den Kitas und Schulen der Stadt über das Thema Sichtbarkeit auf – besonders wichtig in der dunklen Jahreszeit. Gleiches veranstaltet die Polizeiinspektion Barnim am Mittwoch zwischen 7 und 9 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr am Bahnhof Eberswalde.