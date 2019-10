Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Projektkonzept habe sich seit Februar nicht wesentlich geändert, erklärt das Gemeinsame Sekretariat des Kooperationsprogramms Interreg VA Brandenburg – Polen 2014-2020 und des Brandenburgischen Justiz- und Europaministeriums. Gemeint ist der Antrag zum grenzüberschreitenden Katastrophenschutz in Frankfurt, Oder-Spree und der Wojewodschaft Lubuskie. Dieser wurde bereits Anfang des Jahres abgelehnt. Die Antragsteller hatten es erneut versucht, doch auf der Sitzung des Begleitausschusses vergangene Woche hatte dieser wieder negativ entschieden. Beantragt hatten die Projektpartner über 3,2 Millionen Euro, 96 Prozent davon sollten für Ausrüstung genutzt werden. In der Kategorie, für die sie sich beworben hatten, geht es um die Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Bürgern. Die hohen Investitionen im Antrag sind, so das Gemeinsame Sekretariat, zum Erreichen dieses Ziels "nicht zwingend erforderlich".

Projekt grundsätzlich begrüßt

Im Februar waren etwa 4,1 Millionen Euro beantragt worden, fast 97 Prozent davon für das Beschaffen von Ausrüstung, insbesondere zahlreicher Spezialfahrzeuge. Der Grund für die Ablehnung war damals ähnlich formuliert, zudem hieß es, dass das Geld "die mögliche förderfähige Zuwendung" des Programms in der entsprechenden Kategorie überschreitet. Die Mitglieder im Begleitausschuss hätten das Projekt grundsätzlich begrüßt. Voraussetzung für die Förderung sei jedoch auch im Februar schon gewesen, dass die Investitionen notwendig sein müssen für das genannte Ziel der Zusammenarbeit. Das habe das Projekt nicht erfüllt.