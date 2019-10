Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Halb oder ganz – das ist die Frage. Bei der geplanten Boulderanlage für die Waldsportanlage. Das letzte Wort haben am 24. Oktober die Stadtverordneten. Bei ihnen liegt die Entscheidung. Und es bleibt spannend. Auch nach der Sitzung des Hauptausschusses.

Das Gremium hat sich am Donnerstagabend, wie zuvor bereits der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, mehrheitlich für eine komplette Kletterwand und gegen halbe Sachen ausgesprochen. Es folgte damit nicht dem Vorschlag der Verwaltung, die mit Blick auf die Mehrkosten eine Verkleinerung favorisiert. Eine Vorentscheidung?

Individualsport im Fokus

Es war das Bündnis Eberswalde, das mit seinem Änderungsantrag und seinem Begehren, an der ganzen Boulderanlage festzuhalten, Anfang Oktober den Stein ins Rollen gebracht und eine kontroverse Debatte ausgelöst hatte. Einen Prozess in Gang setzte, der bei Ablehnung begann und in Zustimmung mündete, wie Tilo Weingardt (AfD) rekapitulierte. Dieses hart errungene Meinungsbild sollte jetzt Bestand haben, so sein Appell. Zudem sei der Klettersport anerkannter Teil der Therapie bei Depressionen, argumentierte er. Und mit Blick auf die Klientel im Brandenburgischen Viertel sei das private, kostenpflichtige Angebot der Boulderhalle an der Coppistraße eben keine echte Alternative. Und keine Konkurrenz, befand das Fraktionsmitglied.

"Wenn ich Ihrer Logik folge, müsste der Lauftrichter auch im Programm bleiben", widersprach Sebastian Walter (Linke) prompt. Laufen helfe ebenfalls bei psychischen Erkrankungen. Die Kürzung, die Halbierung der Anlage, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, sei ein "Kompromiss". Lutz Landmann (SPD/BFE) wiederum erklärte: Die Reduzierung wäre "das falsche Signal an die Bevölkerung". Immerhin ginge es hier um ein Angebot für die Freizeit-, die Individualsportler. Laut Vorlage der Verwaltung liege der Unterschied zwischen halber und ganzer Anlage bei insgesamt 114 000 Euro. Wovon das Gros gefördert werde. Der Eigenanteil für die Stadt sei also durchaus übersichtlich.

Dem pflichtete auch Uwe Grohs (CDU) bei. Die Stadtverordnetenversammlung habe sich seinerzeit die Entscheidung über die Basis- und die Zusatzvariante nicht leicht gemacht, rief er ins Gedächtnis. Jetzt, "so kurz vor dem Ziel", die Kletterwand zu reduzieren, wäre "verkehrt". "Aber wir haben seinerzeit auch einen Kostenrahmen festgesetzt", konterte Volker Passoke (Linke) sogleich. "Immerhin reden wir hier schon über den zweiten Nachschlag."

Lauftrichter ist raus

Und Götz Trieloff (FDP/BFB) wollte betont wissen, dass es insgesamt um Mehrkosten von 848 000 Euro ginge. Auch wenn die Stadt die nicht allein stemmen müsse. Letztlich ginge es um Steuergelder. Insofern sei der Verwaltungsvorschlag ein "guter Kompromiss". Diese Mehrkosten, so wandte Grohs noch einmal ein, würden sich aber immer noch im "baufachlich geprüften Kostenrahmen" bewegen.

Mit 6:4 setzten sich schließlich die Befürworter der ursprünglichen Pläne durch. Ein relativ knappes Ergebnis. Sicher scheint nach der Tagung des Hauptausschusses nur eins: Der Lauftrichter ist raus. Das spart 42 000 Euro. Zuletzt war für das Stadion insgesamt ein Preis von mehr als sechs Millionen genannt worden.

Öffentliche Tagung der Stadtverordnetenversammlung: 24. Oktober, 18 Uhr, im Familiengarten Eberswalde