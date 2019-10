Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt empfängt am Sonnabend um 15 Uhr den Tabellensechsten Werderaner FC Eintracht 1920. Nach dem Unentschieden in Sachsenhausen wollen die auf dem vorletzten Rang angesiedelten Gastgeber gegen den Tabellensechsten die überfällige Positiv-Serie starten.

Partien gegen Werder sind mit den unterschiedlichsten Emotionen verbunden. Während der FCE im Juni dort mit einem 4:1 den Klassenerhalt auf den letzten Drücker geschafft hatte, war er dort sechs Jahre zuvor nach einem 2:3 abgestiegen. Fehlen wird der Gelb-Rot-gesperrte Angreifer Georges Florent Mooh Djike. "Ich hoffe, dass das 1:1 in Sachsenhausen der Mannschaft genügend Selbstvertrauen gegeben hat, um auch gegen Werder zu bestehen", erklärt der Vereinsvorsitzende Bertram Seher. Ansonsten hat der Vereinsvorsitzende derzeit andere Dinge zu klären. Vor zwei Wochen hatten Wildschweine den Waldplatz, den Platz an der B 112 und den Werferplatz stark in Mitleidenschaft gezogen.

Am Dienstag werden Spieler der beiden Männer-Teams, der A-Junioren sowie etliche Eltern die aufgewühlten Haufen einebnen und Grassamen aufbringen. Voraussichtlich bis zum Frühjahr sind diese Plätze nicht nutzbar. Immerhin konnte sich der FC Eisenhüttenstadt mit zwei beleuchteten Flächen in Fürstenberg und mit dem Aufbau-Platz behelfen, wo es ebenfalls Flutlicht gibt. In den zurückliegenden zehn Tagen hatten die Brandenburgliga-Spieler zusammen mit der von Andy Drömert trainierten zweiten Mannschaft geübt, da Brandenburgliga-Trainer Andreas Schmidt im Urlaub weilte. Er ist seit Donnerstag zurück.

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt ist Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt aus der Erfolgsspur geraten. Mit sechs Niederlagen in Folge im Gepäck reist er zum Tabellensechsten FSV Union Fürstenwalde II.