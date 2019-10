Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Es gibt noch Karten für die Gesprächsrunde mit Maurizio Gaudino im Kunsthof im Ortsteil Fürstenberg. Sie beginnt am Sonnabend um 19 Uhr. Der 52-Jährige spielte sechs Mal für die Bundesauswahl und in der Bundesliga unter anderem für die Erstligisten VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Etwa 25 Karten sind laut Kunsthof-Geschäftsführer Wolfram Philipp verkauft, er rechnet mit weiteren Kurzentschlossenen. Als zusätzlichen Anreiz zum Talk mit Gaudino gibt es ein Vorkaufsrecht für den geplanten Besuch der Hamburger-SV-Legende Uwe Seeler. Sollte der 82-Jährige, der am Kommen Interesse geäußert hat, aus gesundheitlichen Gründen nicht im April erscheinen können, wären diese erste Anwärter auf ein Ticket für den Biathleten Frank Ullrich. Der 61-jährige Pensionär ist für den 7. März eingeplant. Für ihn habe es schon etliche Anfragen geben, doch Bestellungen dafür nehme er erst ab Januar entgegen. Seeler wird erst zu Jahresbeginn entscheiden, ob seine Gesundheit den Auftritt zulässt.

In den Fokus der Öffentlichkeit geraten war der Sohn italienischer Einwanderer Mitte der 1990-er-Jahre wegen Versicherungsbetruges mit gestohlen gemeldeten Autos. Auch 1994 seine Weigerung, zusammen mit Anthony Yeboah und Jay-Jay Okocha ein Sondertraining bei Eintracht-Coach Jupp Heynckes zu absolvieren, hatte bundesweit Aufsehen erregt.

Der Mittelfeldspieler hatte einige Jahre als Trainer gearbeitet, unter anderem bei seinem Heimatverein Waldhof Mannheim. Derzeit führt er eine Sportmarketing-Agentur. Moderieren im Kunsthof wird Kristin Lenk.