Kai Beißer

Berlin Die Partie des Tabellenachten beim -elften in der Sporthalle der Havelland-Grundschule unweit des Tempelhofer Feldes beginnt um 19.30 Uhr. Hier haben die Gastgeber auch ihren bisher einzigen Saisonsieg gelandet, gegen Schlusslicht VfL Lichtenrade hieß es 31:26.

Gegen jene Hauptstädter also, gegen die den Grünheidern zuletzt beim 33:29 in eigener Halle ihr zweiter Sieg in Folge nach dem glanzvollen 32:21 beim SV Brandenburg-West gelungen war. Nun hofft die Mannschaft von der Löcknitz, diese Mini-Serie fortsetzen und damit endgültig den Anschluss an die obere Tabellenhälfte erlangen zu können. Dies wird auch davon abhängen, wie es gelingt, den Aktionsradius von Janik und Niklas Schewetzky einzuengen, die beim blau-weißen Derby-Sieg über Lichtenrade je neunmal erfolgreich waren.