Jörg Richter

Frankfurt In der Regionalliga Mitteldeutschland steht der letzte Kampftag der Hinrunde an. Die Ringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt empfangen am Sonnabend ab 18.15 Uhr den 1. Luckenwalder SC. Im Vorjahr gewann die KG zu Hause mit 21:13.

Die Luckenwalder kamen schwer in die Saison, zuletzt jedoch immer besser in Fahrt. Mit Matous Morbitzer und Oldrich Varga verstärkte sich der LSC mit zwei tschechischen Auswahlringern. Die Gäste sind mit ausgeglichenem Punktverhältnis (8:8) Sechste, während die KG mit 11:5 Punkten den Bronzerang einnimmt.

Während die Luckenwalder die besseren Freistilringer aufbieten können, steht die KG vor allem im griechisch-römischen Stil besser da. "Klare Siege und knappe Niederlagen" lautet daher das Motto, mit dem das KG-Trainerteam Marc Wentzke, Andreas Göldner, Ingolf Schöllner und Patrick Nagler die Mannschaft ins Derby schickt.