Frankfurt (Oder) Das im Juni gegründete Pflege- und Geriatrie-Netzwerk Frankfurt wird finanziell nun auch von den Pflegekassen unterstützt. Die Mittel sollen in Netzwerkkonferenzen und die Öffentlichkeitsarbeit fließen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die im Netzwerk mit dem Klinikum sowie dem Lutherstift in Frankfurt kooperierenden Pflegeeinrichtungen streben gemeinsam mit der Stadt eine Vernetzung vorhandener Angebote der Pflege an – von stationären oder teilstationären Leistungen, über ambulante Hilfen bis hin zu Initiativen der Selbsthilfe und des Ehrenamtes. "Das Pflege- und Geriatrie-Netzwerk Frankfurt greift die in den letzten Jahren gewachsenen Netzwerkaktivitäten unserer Pflegedienste und Krankenhäuser auf und möchte diese durch Unterstützung weiter ausbauen", erklärt Amtsarzt Oliver Fahron. Die Pflegebedürftigen in Frankfurt und deren Angehörige sollen mit Unterstützung des Netzwerkes die Möglichkeit erhalten, Gehör zu finden. Auch an Konzepten kann mitgearbeitet werden. Bereits neun Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege sowie Apotheken sind dem Netzwerk beigetreten – weitere Akteure sind eingeladen. Am 19. November 2019 findet die nächste Netzwerkveranstaltung im Lutherstift statt.

Kontakt für weiterführende Informationen: Laura Blechschmidt, Netzwerkkoordinatorin PepComm GmbH, unter Tel. 030 9799259-15 oder per E-Mail an: laura.blechschmidt@pepcomm.eu