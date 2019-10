Udo Plate

Seelow (MOZ) Die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg und Victoria Seelow konnten am spielfreien Pokal-Wochenende ausspannen. Seit Montag bereiten FC-Übungsleiter Christof Reimann und sein Seelower Kollege Peter Flaig ihre Mannschaften auf das jeweilige nächste Meisterschaftspiel vor. Beide MOL-Vertreter werden bei Hauptstadtklubs vorstellig. Während Aufsteiger Seelow am Sonntag ab 14 Uhr beim bisher noch sieglosen Schlusslicht Charlottenburger FC Hertha vorstellig wird, gibt die Reimann-Elf zeitgleich beim Berliner Stadtteilklub SC Staaken die Visitenkarte ab. Die Berliner rangieren im Gesamtklassement einen Platz vor den Strausbergern.

Sensationelle Spendenaktion

In den Genuss des Heimvorteils kommt indes Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, der bereits am Sonnabend ab 15 Uhr den SV Altlüdersdorf erwartet. Eine mehr als interessante Begegnung, trifft doch die gastgebende viertplatzierte Elf von Cheftrainer Roman Sedlak auf den aktuellen Zweitplatzierten. Die Blau-Weißen riefen im vergangenen Heimspiel zu einer Hilfs- und Spenden-Aktion für das an Knochenkrebs erkrankte 10-jährige Fußball-Talent Stanley auf. Die Anteilnahme und das Engagement war und ist einmalig. Mehr als 700 Euro kamen spontan zusammen und wurden auf das eingerichtete Spendenkonto durch den Verein überwiesen. Und was sich dort momentan für eine Gesamtsumme bewegt ist sensationell…

Ebenfalls auf Reisen geht Landesliga-Aufsteiger Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Die Mannschaft von Erfolgscoach Dennis Schulz muss in der Staffel Nord beim Rot-Schwarz Neustadt ran. Die Platzherren konnten im bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich überzeugen und nehmen den letzten Tabellenplatz ein. Zuletzt ergatterten die Schwarz-Roten einen Zähler in Babelsberg.