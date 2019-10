MOZ

Frankfurt (Oder) Der AfD-Landtagsabgeordnete Wilko Möller fordert die Landesregierung auf, das von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geplante Ausbildungszentrum für die Landespolizei nicht im Speckgürtel Berlins zu platzieren. Nach der Ankündigung, das Bundesamt für Auswärtiges in Brandenburg/Havel anzusiedeln, sei genau Frankfurt die richtige Schlussfolgerung, betont Möller. "Hier ist der ideale Standort, denn gemeinsame Trainings mit unseren polnischen Nachbarn wären geeignet, die Kriminalität insbesondere in der Grenzregion in den Griff zu bekommen", schreibt Möller. Außerdem würde das Polizeiausbildungszentrum neue gute Arbeitsplätze in Ostbrandenburg bringen und auch den europäischen Gedanken an der Grenze stärken.