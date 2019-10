Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Während mitten in der Stadt ständig irgendwo ein Auto hupt oder ein Motorradfahrer mal richtig Gummi gibt, ist es auf der Insel idyllisch ruhig. Vogelgezwitscher ist zu hören und das Rascheln der Blätter. Im Tiergehege macht sich der ein oder andere Esel bemerkbar und das Damwild schnurpst gerade die Eicheln auf, die Vivien Schmiede vorbeigebracht hat. Nebenan wird stattdessen schon relaxt und verdaut. Der Waschbär döst auf einem Ast, Pony und Ziegen genießen die Herbstsonne und die Polarfüchse chillen im Gehege, werden aber sofort neugierig, wenn ein Besucher oder Mitarbeiter des Tiergeheges vorbeikommt. Ja, die beiden silbergrauen Füchse hätten sich zu echten Lieblingen gemausert, freut sich Tiergehege-Leiterin Vivien Schmiede.

Das wird sich sicherlich auch am Sonntag wieder zeigen, wenn das Herbstfest ansteht, zu dem der Förderverein und die Gehege-Mitarbeiter am Nachmittag einladen. "Für einen der zwei Polarfüchse haben wir auch schon einen Tierpaten", berichtet Vivien Schmiede. Etwa 25 Tierpaten gibt es insgesamt – die Zahl ist seit Jahren stabil. Warum sie nicht steigt? Vivien Schmiede ist da etwas ratlos.

Jo Rancho wurde neu getauft

Genug Tiere und somit Auswahl gibt es nämlich auf dem Areal. Insgesamt leben im Tiergehege auf der Insel 160 Bewohner mit Fell oder Federn in 42 Arten. Und beispielsweise für einen der Vögel ist man mit 15 Euro im Jahr schon als Pate dabei. Das Geld hilft bei der Versorgung der Tiere. Ein weißer Nandu ist jüngst von einer langjährigen Patin gewählt worden. Ihre Ziege war im Vorjahr verstorben – an den Folgen der Fütterung durch Besucher, die sich einfach nicht an das Fütterungsverbot halten. Jo Rancho von Frankenforde hat die Dame ihren Auserwählten genannt. Der Nandu hat sogar ein selbst gemachtes Namensschild aus Keramik am Gehege. Jeder Pate hingegen erhält jährlich eine Urkunde vom Tiergehege-Förderverein mit einem aktuellen Bild des Tieres.

Neben den Zahlen der Tierpaten seien auch die der Besucher stabil. Von Frühjahr bis in den Herbst hinein kommen vor allem Familien mit Kindern. Vivien Schmiede wirkt zufrieden. "Manche sind schon echte Stammgäste, die sieht man hier immer wieder."

Einige dieser Stammgäste haben in diesem Jahr auch Eicheln ins Tiergehege gebracht – aus Gewohnheit. Doch auf einen Sammelwettbewerb haben die Verantwortlichen diesmal verzichtet. Denn die Eicheln waren aufgrund von Trockenheit und Hitze schon viel früher als sonst von den Bäumen gefallen. Die eigentliche Ernte im Herbst hingegen ist mehr oder weniger ausgefallen. Neulich wollte jemand Kastanien vorbeibringen, erzählt die Gehegeleiterin: "Aber die fressen unsere Wildschweine nicht", weiß sie aus Erfahrung. Die würden unangetastet im Gehege liegenbleiben.

Ganz anders bei Eicheln – die sind bei vielen Tieren besonders beliebt, selbst den Nachwuchs im Damwild-Gehege lassen diese Waldfrüchte nicht kalt. "Die drei Jungtiere sind im Juni, Juli und September gekommen, also wirklich noch ganz frisch", erzählt Vivien Schmiede. Auch die Stachelschweine sind erneut Eltern geworden und haben zwei weitere Schweinchen unter ihrem Dach zu versorgen.

Über ein neues Dach hingegen dürfen sich die Kaninchen freuen. "Das haben wir neu machen müssen, das alte war kaputt", erzählt die Leiterin. Größere Bauvorhaben habe es in diesem Jahr nicht gegeben – bis jetzt. Mehr will Vivien Schmiede zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten, denn jetzt liegt die volle Konzentration auf dem Herbstfest am Sonntagnachmittag. "Wir sind startklar", betont sie.