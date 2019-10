Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Eine Premiere wird es am 27. Oktober in der Ratzdorfer Kajüte geben. Erstmals wollen die Inhaber dann am Sonntag ein Tanz-Café veranstalten, und zwar am Nachmittag. "Aber keine Angst, wer kommen möchte, muss nicht tanzen", versichert Dorothee Schmidt-Breitung von der Eigentümer-Gruppe. "Man kann auch einfach zu uns kommen, die Livemusik genießen und dazu ein Käffchen oder einen Tee trinken und ein Stück Kuchen essen."

Für die Musik sorgt das Trio Handle With Care um den Pianisten Thomas Noll aus Torgau. Dieser ist auf ganz besondere Weise mit der Kajüte verbunden. Er hat dieser nämlich vor geraumer Zeit ein Piano geliehen, weil das Vorgängerinstrument mit viel Geld auf Vordermann hätte gebracht werden müssen. Nun kommt er nach Ratzdorf, um mal wieder die Finger über das ihm vertraute Klavier tanzen zu lassen.

Der Beginn einer Tradition?

"Der Thomas ist ein richtig toller Musiker", schwärmt Dorothee Schmidt-Breitung. Gemeinsam mit seinen Kumpels wird der Musikprofessor vor allem Stücke aus den 1920er- und 30er-Jahren präsentieren. Aber auch Walzer und traditionelle Tanzmusik gehören nach Angaben der Veranstalter zum Repertoire des Trios. Als Vorband sind die Ohrwurmbeschwörer zu hören, die bestimmt für manches Schmunzeln sorgen werden. "So ein Tanz-Café ist sicherlich ein schwieriges Format, aber wir wollen es mal wagen", sagt die Miteigentümerin der Kajüte. Sollte es gut angenommen werden, dann soll es einmal jährlich stattfinden. Schließlich ist die Ratzdorfer Kajüte nicht umsonst noch immer als Gast- und Tanzwirtschaft bekannt.

Tanz-Café in der Kajüte in Ratzdorf: Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, Eintritt kostet 8 Euro pro Person. Tischreservierungen sind möglich unter E-Mail: gastundtanzwirtschaft@gmail.com