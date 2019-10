Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Das Strohhaus Neuzelle im Slawengrund ist generell immer einen Besuch wert. Nun kommen zwei Extragründe hinzu. An diesem Sonntag steht nämlich der traditionelle Herbstmarkt auf dem Programm. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher sich in und an dem denkmalgeschützten Haus umsehen und Schönes entdecken. So gibt es verschiedene Filzwaren und Keramik sowie Kunstkarten und handgefertigten Schmuck. Und auch für die Zunge ist einiges dabei, beispielsweise Hofkäse und selbst gemachte Marmelade. Auch an frisch gebackenem Kuchen mangelt es nicht. Kaffeeduft umweht die Nase ebenso.

Am Montag geht das bunte Treiben im Strohhaus dann gleich weiter, und zwar beim Vortrag ab 19 Uhr. Bei diesem stehen Tischspiele im Mittelpunkt. Etliche historische davon hat Florian Wilke aus Fürstenwalde zu Hause. Ein paar bringt er natürlich auch mit nach Neuzelle – genau wie interessante Geschichten zu den Figuren und Spielregeln. Diebe, Taucher und Helden kommen darin vor. Es dürfte also ein spannender und gewinnbringender Abend werden.