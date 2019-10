Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Die Brückensperrung auf dem Berliner Ring in Rüdersdorf hat auch am Freitag noch für volle Straßen in Erkner und Umgebung gesorgt. Überall suchten sich Fahrzeuge Wege, die Staus zu umfahren. Dies führte wiederum zu neuen Stockungen. In den sozialen Netzwerken berichteten Autofahrer von zwei oder zweieinhalb Stunden längeren Wegen zur Arbeit.

Indes sind spezielle Platten aus Österreich für ein Reparaturprovisorium zur A10-Baustelle Mühlenfließbrücke unterwegs. Dort hatte ein Brand am Donnerstag zur Vollsperrung geführt. Nach aktuellem Sachstand werden die Montagearbeiten noch den ganzen morgigen Sonnabend in Anspruch nehmen. "Bei positivem Verlauf ist mit einer Verkehrsfreigabe des linken Überbaus der Brücke bis Sonntagmittag zu rechnen", meldete Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag Nachmittag.