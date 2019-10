Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Apokalyptisch. Alptraummäßig." Simone Gesche ist mit ihren Erfahrungen aus der Brandnacht noch längst nicht fertig. Sie wohnt in dem Aufgang Grünstraße 21, in dem es in der Nacht zum Mittwoch lichterloh brannte.

Simone Gesche kann in ihrer Wohnung bleiben, anders als ihr Stockwerks-Nachbar Hans-Ulrich Prodöhl. Er hat am Freitag aufgeräumt und ist jetzt von seinem Vermieter, der städtischen Wohnungswirtschaft, im Hotel Kaiserhof untergebracht worden. Denn sein Zuhause ist direkt unter der Brandwohnung. Zwei Tage später tropft bei ihm immer noch die Decke vom Löschwasser.

Am Freitag geben sich in dem oben stark verrußten Aufgang Handwerker und Mieter die Klinke in die Hand. Der Schutt, der am Mittwoch vor dem Gebäude lag, ist zum größten Teil in einen Container geräumt worden. Der Eigentümer, die Wowi, hat sechs Wohnungen für nicht bewohnbar erklärt, sagt die Bereichsleiterin Vermietung, Susanne Wolff. Am Donnerstag war nach ihrer Aussage ein Gutachter vor Ort. Von seinem Bericht werde nun das weitere Vorgehen abhängen. Der Bericht wird bald erwartet, ein genaues Datum nennt Susanne Wolff nicht. Schon am Montag soll eine Rüstung aufgestellt werden. Von der Polizei gab es am Freitag zum Stand der Ursachenermittlung keine Aussage.

Die Bereichsleiterin bestätigt eine bittere Tatsache: Nächste Woche sollte der Aufgang die Rauchmelder bekommen, deren Einbau bis Ende 2020 vorgeschrieben ist. "Wenn der ausgelöst hätte, hätte es schon irgendjemand gehört", ist Simone Gesche sicher. "Man hätte sich ja auch privat schon was holen können", überlegt sie auch.

Simone Gesche ist in der Brandnacht von Lärm wach geworden. Sie habe zunächst an Ruhestörung gedacht: "Ich wollte noch die Polizei holen, wenn es nicht aufhört." Heute denkt sie, dass splitterndes Glas den Krach verursacht haben muss. Von scheppernden Geräuschen spricht auch Prodöhl. Simone Gesche zog sich an, schnappte Autoschlüssel und Handy und ging auf die Treppe. Erst ihr zweiter Blick ging nach oben, wo es brannte. "Ich wollte den Notruf wählen und konnte nicht" – sie wählte ständig eine falsche Ziffernfolge. Prodöhl war es, der die 112 anrief. Er sah auch noch die 82-Jährige, die Sturm klingelnd die Treppe hinuntergelaufen sei. Sie starb im Klinikum.

Sämtliche Kleidung riecht

Wie seine Nachbarin spricht Prodöhl von der traumatisierenden Wirkung der Bilder aus der Nacht. "Man hat sie ständig vor Augen." Der Rentner sah, wie die Feuerwehrleute mit den beiden Drehleiterin Menschen aus dem brennenden Haus rettete. "Das Feuer ging zu beiden Seiten raus." In seiner Wohnung, das ist klar, muss ziemlich viel entsorgt werden. Er weist in sein Schlafzimmer: "Das war mal mein Bett", sagt er. Die Tapete hat sich abgelöst, der Teppichboden ist von Wasser getränkt. Sämtliche Kleidung riecht nach dem Brand.

Da trifft es sich gut, dass unter den Hilfsangeboten von Menschen aus der Umgebung auch das von Inga Stürzenbecher aus der Gartenstraße ist. Sie hat sich bereit erklärt, die Wäsche der Brandopfer in ihre Waschmaschine zu stecken.