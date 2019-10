Anke Beißer

Mönchwinkel (MOZ) Die Spreewurde in dieser Woche von zwei Engstellen befreit. Sowohl in Mönchwinkel als auch Höhe Wulkow war ein Bagger im Einsatz, um in zwei Innenkurven, also am Gleithang, Schlamm aus dem Flussbett zu holen.

Die Arbeiten wurden vom Wasser- und Landschaftspflegeverband (WLV) im Auftrag des Landesumweltamts ausgeführt. Ähnlich geartete Eingriffe sind in diesem Jahr nicht mehr geplant. Laut WLV-Geschäftsführer Thorsten Weidner wird die Pflege gemäß Prioritätenliste 2020 fortgesetzt.