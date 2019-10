Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) In der nächsten Woche kommen die Fachausschüsse der Storkower Stadtverordnetenversammlung zu Sitzungen zusammen. Den Auftakt macht am Dienstag das Gremium für Bauen und Umwelt, am Mittwoch und Donnerstag folgen nacheinander der Ausschuss für Bildung, Soziales und Ordnung sowie der für Finanzen und Tourismus. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus.

Die Themen wiederholen sich dabei teilweise. Es geht um den Abwägungsbeschluss für einen Bebauungsplan an der Beeskower Chaussee im Stadtteil Küchenseee und um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Erweiterung der Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch. Mit einem Beschluss zum Entwurf für den geplanten Jugendfreizeitplatz am Badestrand in Karlslust soll es der Stadtverwaltung ermöglicht werden, dafür Fördermittel aus dem Leader-Programm zu beantragen. Außerdem geht es um Flächen, die die Stadt im Ortsteil Kehrigk von einer Privatperson geerbt hat. Sie sollen zum Verkauf ausgeschrieben werden – mit einer Ausnahme. Bei einem Grundstücksteil will die Stadt zunächst eine Entscheidung abwarten, ob dort möglicherweise ein neues Gemeinedezentrum für Kehrigk gebaut wird. Der Finanz- und Tourismusausschuss behandelt zudem im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung den Jahresabschluss der städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft für 2018.

Der Hauptausschuss behandelt die Themen ausnahmsweise am Montag in der Woche darauf, am 28. Oktober. Die finalen Beschlüsse sind dann für die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 7. November, angesetzt.

Am Dienstag ohne Fragestunde

In der außerordentlichen Sitzung der Stadtverordneten nächste Woche Dienstag (18 Uhr, Rathaus) geht es lediglich um einen formalen Beschluss zur Aufteilung der Gewerbesteueranteile der Sparkasse Oder-Spree. Die sonst obligatorische Einwohnerfragestunde ist dann ausnahmsweise nicht vorgesehen.