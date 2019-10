Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Mini-Olympiade, Beachvolleyball-Turnier, eine Altstadtrallye, weltmeisterliche Vorführungen des Ketziner Casting Clubs und ein interkulturelles Büfett, das alles war kürzlich auf dem Ketziner Sportgelände zu erleben. Erstmals veranstaltete die Stadt ein Spiel- und Sportfest, das von den Besuchern mit viel Lob bedacht wurde.

So lud der Potsdamer Golfclub dazu ein, sich an der Zielburg und auch später vielleicht auf dem Tremmener Platz beim Golf zu versuchen. Dass beim Kegeln öfter "eine Ratte" geschoben wurde, wurde mit Humor quittiert. Der SC Ketzin hatte zum Kegeln geladen, sowohl am "Galgenbaum" als auch auf der mobilen Kegelbahn. Fußball konnte neben dem Platz gespielt werden.

Etwas einfacher war es dagegen, beim Ketziner Seesportclub mit dem Gewicht an der Wurfleine die drei unterschiedlich entfernten Ziele zu treffen. Bürgermeister Bernd Lück demonstrierte gekonnt einen Sport, bei dem es sowohl auf Geschicklichkeit, Koordinationsvermögen als auch auf Kraft ankommt. In voller Konzentration traf er beim Fliege-Zielwerfen die mit Wasser gefüllten und zwischen acht und 13,5 Meter entfernten Scheiben. Für die 90 von 100 möglichen Punkte wurde dem erfolgreichen Casting Sportler ein gutes Ergebnis quittiert.

Das Fliege-Zielwerfen war eine der sechs Stationen der Miniolympiade, an der Punkte gesammelt werden konnten. Siegreich war hier Karin Kremke vor Fabian Rösch und Marlon Meißner. Im Team siegten Dominik Schieschke, Melina Wolf und Heike Busch vor den "Grünalgen", dem Team des Seesportclubs. Die noch nicht abgeholten Urkunden können bei der Tourist-Information in der Rathausstraße in Empfang genommen werden, informierte Cheforganisator Burkhard Severon.

Ungewöhnlich, aber beim Beachvolleyball erreichten die beiden Mannschaften der Ketziner Feuerwehr Satz- und Punktgleichheit und belegten gemeinsam den ersten Platz. Im gleichzeitig ausgetragenen Verwaltungs-Cup des Landkreises hatte die Mannschaft des Landkreises Havelland das beste Ergebnis, vor Nauen, Rathenow und Ketzin/Havel.

Auch wandern war an diesem Tage möglich. Beim Spaziergang durch die Altstadt wurde Wissen gefragt. Allerdings waren die drei Antworten auf den Stelen der Altstadtour und der Havelnatour zu finden.

Für einen sehr appetitlichen Farbtupfer auf dem Sportgelände sorgten in Ketzin/Havel lebende, syrische Familien. Weil gerade interkulturelle Woche war, nutzten sie die Gelegenheit, sich mit ihren selbst zubereiteten arabischen Spezialitäten vorzustellen. "Schmeckt super", kommentierte Susanne Weber.

Mehrere Weltmeister des Ketziner Casting Clubs demonstrierten sehenswert ihren Sport. So auch Joachim Opierzynski und Anke Mühle, die erst kürzlich mehrfach als Weltmeister der Senioren geehrt wurden. Höhepunkt waren schließlich die Würfe des mehrfachen Weltmeisters Ralf Stein. Er schleuderte das kleine Gewicht an der Angelsehne über den gesamten Sportplatz. Es landete schließlich deutlich über 100 Meter.

Übrigens versprach der Bürgermeister, dass das Spiel- und Sportfest künftig alljährlich stattfinden wird, möglicherweise abwechselnd in den Ortsteilen.