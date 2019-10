BRAWO

Brandenburg Der Mensch, wie auch seine hominiden Vorfahren, lebt seit jeher in Gemeinschaften. Denn die Gruppe sichert das Überleben in vielerlei Hinsicht – von der Fortpflanzung bis hin zur gemeinsamen Nahrungsbeschaffung. Doch wo und wie wohnte man zu verschiedenen Zeiten?

Während frühe Jägerkulturen ihrer Beute hinterher ziehen mussten und wohl einfache, transportable Behausungen bevorzugten, entstanden mit der Sesshaftwerdung permanente Siedlungen mit dörflichem Charakter. Doch wie sahen die Dörfer in Bronze- und Eisenzeit aus? Wo errichtete man Siedlungen und welches Baumaterial wurde bevorzugt? Und wie lebte es sich eigentlich in Burger oder Dörfern der Slawen in der mittelalterlichen Stadt?

Diese und viele andere Fragen beantwortet die Sonderführung "Hütte, Haus und stolze Burg – Wohnen von der Steinzeit bis in die Neuzeit", die am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 15 Uhr im Archäologischen Landesmuseum stattfindet. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt. Eine Führungsgebühr wird nicht erhoben.