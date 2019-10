red

Frankfurt (Oder) Die Strompreise für deutsche Haushalte sind in den vergangenen zehn Jahren um 32 Prozent gestiegen.

Damit hat sich Strom deutlich stärker verteuert als die allgemeinen Verbraucherpreise (+14 Prozent). Das geht aus dem aktuell veröffentlichten "Stromreport" des Vergleichsportals Verivox hervor.

Den stärksten Strompreisanstieg erlebten den Verivox-Berechnungen zufolge Kunden in Hamburg mit einem Plus von 60 Prozent (470 Euro pro Jahr). In Berlin waren es 55 Prozent (431 Euro). In den ostdeutschen Bundesländern lag die Steigerungsrate zwischen 20 und 25 Prozent.

In Brandenburg zahlt eine dreiköpfige Familie für den Verbrauch von 4000 kWh/Jahr durchschnittlich 1206 Euro, in Sachsen dagegen nur 1167 Euro. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1178 Euro.

Unterschiedlich hohe Netznutzungsentgelte sind ein wichtiger Faktor für die noch bestehenden Preisunterschiede zwischen Ost und West. Etwa ein Viertel des Strompreises entfällt auf die Netznutzungsgebühren. Diese entrichtet der jeweilige Stromanbieter an den Netzbetreiber, dessen Leitungen er nutzt. Die Kosten werden auf die Verbraucher umgelegt. In dünnbesiedelten Regionen, wie etwa den ostdeutschen Flächenländern, verteilen sich die Kosten auf weniger Verbraucher. Dadurch fallen die Endpreise oft höher aus.