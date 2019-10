57 Handwerkerinnen und Handwerker aus Ostbrandenburg haben am Samstag in Frankfurt (Oder) ihre Meisterbriefe erhalten. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) 57 Handwerkerinnen und Handwerker aus Ostbrandenburg haben am Samstag in Frankfurt (Oder) ihre Meisterbriefe erhalten.

Auch zwölf Betriebswirte bekamen ihren Abschluss von der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) überreicht. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), einer der Gäste bei der feierlichen Übergabe in der Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach", sagte, Handwerker würden überall händeringend gesucht. Es lohne sich, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und selbst auszubilden. "Mit dem Meisterbrief in der Tasche gehört Ihnen die Zukunft", rief der Minister den Jungmeisterinnen und Jungmeistern zu.

An das Handwerk appellierte Steinbach, das Thema Digitalisierung nicht auf die lange Bank zu schieben und Veränderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Modernste Technik biete dem Handwerk die Chance, Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten, sagte Steinbach bei der Meisterfeier. Was die Technik aber niemals ersetzen werde, sei die Leidenschaft der Handwerkerschaft für ihr Fach und ihre Fähigkeit, jedem Produkt den "letzten Schliff" zu verleihen.

Das Wirtschaftsministerium hatte 2015 die Meistergründungsprämie wieder eingeführt und in diesem Jahr die Zugangsvoraussetzungen noch einmal verbessert. Insgesamt wurden nach Angaben des Ministeriums 293 Anträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 2,5 Millionen Euro bewilligt. Mit diesem Instrument fördert das Wirtschaftsministerium Gründungen ebenso wie Unternehmensnachfolgen. Allein in Brandenburg stehen in den kommenden Jahren Tausende Unternehmensübergaben an.

In Brandenburg arbeiten 160 000 Beschäftigte in über 39 000 Handwerksbetrieben.