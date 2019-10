Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Oberbürgermeister Steffen Scheller geht davon aus, dass sich das "Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten" in der Kirchhofstraße 1-2 ansiedeln wird. Die zweite Option, das ehemalige Sozialamtsquartier in der Potsdamer Straße, stieß bei Vorbesichtigungen auf merklich weniger Interesse.

Beinah wöchentlich, so Scheller, sei seit Bekanntwerden der Erweiterung des Auswärtigen Amtes um das "Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten" und dessen Ansiedlung in Brandenburg an der Havel eine Abordnung vor Ort. Auf IT- und Liegenschaftsexperten folgten Personalrat und Aufbaustab und befassten sich mit den Optionen vor Ort. Die Havelstadt hatte mit schnell verfügbaren Immobilien in der Kirchhofstraße und Potsdamer Straße das Rennen um die Ansiedlung gemacht, wobei sich das ehemalige Sozialamt zuletzt nur noch von außen angeschaut wurde, so Scheller. Hingegen wurde das Bürohaus in der Kirchhofstraße außen wie innen inspiziert – und macht wohl das Rennen. Generalstaatsanwaltschaft und Barmer hatten in dem 1990 gebauten Haus schon residiert, das 2009 komplett saniert wurde und deren Medien seit Nutzung als ZFA-Übergangsquartier auf neuestem Stand sind. Zudem erweist sich die seit 2018 im Brennabor-Komplex angesiedelte ZFA als guter Nachbar und habe dem "auswärtigen" Aufbaustab sofort nutzbare Büroräume angeboten. Auf Dauer von beidseitigem Nutzen könnten zudem die öffentliche ZFA-Kantine und das Parkhaus am Bahnhof von Nutzen sein. 2020 soll die Ansiedlung vorbereitet werden, um 2021 das vorerst auf 200 MitarbeiterInnen angelegte Bundesamt an den Start bringen zu können. 350 sind in naher Zukunft wahrscheinlich und noch mehr nicht ausgeschlossen, weswegen die Bundesamtsdelegationen gegenwärtig auch immer wieder einen Blick in die Bahnhofsvorstadt riskieren – zwecks Neubau zwischen Werder- und Bauhofstraße. Auch das wäre zeitnah realisierbar, weil es für die Fläche einen rechtskräftigen B-Plan gibt, resultierend aus der BFA-Idee, dort ein Behördenzentrum entstehen zu lassen (was in der ZFA-Ansiedlung mündete).

Doch ist die Idee des neuen Bundesamtes auch zu frisch, um schon alle Einzelheiten absehen zu können. Daran wird im Außenministerium noch fleißig gestrickt. Bislang ist nur bekannt, dass es vorrangig um Zuwendungen für humanitäre Hilfe und Krisenprävention gehen soll. Unter anderem basierendauf dem Bericht des Bundesrechnungshofes, demnach das Auswärtige Amt seine "Zuwendungspraxis dringend verbessern" müsse.

Profiteur kann Brandenburg an der Havel sein. Da die Arbeitsplätze auf Dauer angelegt sind, rechnet der Oberbürgermeister mit "Zuwanderung" und will den Umzug schmackhaft machen. Jedenfalls lässt er fleißig Angebote über Wohnraum, Hausbauflächen, Kitaplätze und Schulen zusammentragen, um sie den Bundesamtsabordnungen noch im Oktober mit auf den Weg geben zu können. "Wir haben hier sehr gute Möglichkeiten und wir haben Kapazitäten, die man in Berlin so nicht vorfindet", ist Scheller überzeugt.