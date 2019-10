Anja Linckus

Bad Belzig (MOZ) Zum mittlerweile elften Mal wird es am kommenden Freitag, 25. Oktober, in der gesamten Bad Belziger Innenstadt leuchtende Kürbisse, ums Lagerfeuer tanzende Hexen, aber auch gruselig anmutende Gestalten und Geister in den Straßen geben. Denn dann heißt es zwischen 19.00 und 24.00 Uhr: Auf zur Bad Belziger Kürbisnacht samt Mitternachtsshopping. Im Mittelpunkt stehen dann – wie sollte es auch anders sein – der Kürbis sowie Einkaufen, Unterhaltung, Spiel und Spaß für Groß und Klein. Vom Gewerbeverein organisiert, gibt es an vielen Standorten in der Innenstadt etwas zu entdecken und zu erleben. Die Bad Belziger Händler halten ihre Geschäfte bis in die Nacht offen, haben zahlreiche Sonder- und Rabattaktionen geplant und bieten ihren Gästen für die Kürbiszeit typische Speisen und Getränke an. In den Räumlichkeiten der Sparkasse werden Kinder und Erwachsene ab 18.00 Uhr zur Märchen- und Lesestunde erwartet. Außerdem wird Gabriele Kostas zwischen 18.00 und 20.00 Uhr vor Ort sein und Interessierten ihre Bilder erläutern. Der Belziger Feuerwehrverein wird auf dem Marktplatz nicht nur mit einigen Fahrzeugen vor Ort sein, sondern auch ein Versorgungszelt aufbauen und dort Speisen und Getränke anbieten. Für die Kinder gibt es eine Neuauflage des beliebten Bastel- und Kürbisschnitzwettbewerbes. Alle Kinder sind aufgerufen mitzumachen und einen Kürbis zu gestalten. Es kann geschnitzt, geklebt, verziert oder gebastelt werden - der künstlerischen Freiheit sind keine Grenzen gesetzt. Bis einschließlich 24. Oktober können die fertigen Kunstwerke im Spielwarengeschäft von Anja Große unter Angabe von Name, Alter und Adresse abgegeben werden. Alle gestalteten Kürbisse werden vor dem Rathaus ausgestellt. Gegen 20.00 Uhr findet dann dort auch die Prämierung der schönsten Exemplare sowie die Krönung des diesjährigen Kürbiskönigspaares statt. Mitmachen lohnt sich, denn es warten wieder tolle Preise auf die Gewinner.