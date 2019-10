Im Museum Galerie Falkensee gibt es auch in diesem Jahr wieder die sehr beliebte Führung durch das Depot. Gezeigt werden Schätze und Schätzchen, die es sonst nicht in der Ausstellung zu sehen gibt. © Foto: Silvia Passow

Havelland Am Samstag, 26. Oktober, heißt es zum 15. Mal wieder "Feuer und Flamme für unsere Museen". Zum Aktionstag stellen die Museen der Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Teltow-Fläming und Brandenburg an der Havel ihre kleinen und großen musealen Perlen vor. Der Eintritt ist frei, insgesamt neun Routen führen die Besucher durch die Landschaft aus Museen und Ausstellungen im Land.

Es gilt, rund 70 Museen zu entdecken, dabei locken die Veranstalter mit Lesungen, Konzerten, Filmvorführungen, Taschenlampenführungen, Kutschfahrten, Hörspielen am Lagerfeuer oder Schatzsuchen für Kinder, es geht durch illuminierte Gärten, Parkanlagen oder durch geheimnisvolle Schlösser. Kleine und große Geheimnisse werden gelüftet und dabei soll der Magen nicht zu kurz kommen. Backen und braten in mittelalterlicher Kulisse stehen auf dem Programm, die Ergebnisse werden bestimmt auf der Zunge zergehen.

Von 13 bis 20 Uhr können die verschiedenen Veranstaltungsorte besucht werden. In diesem Jahr dreht sich alles um das Motto "Musik und Museen". Die Route sieben führt von Brandenburg an der Havel bis zum Naturparkzentrum Westhavelland in Milow. Mit der Route acht geht es durch das weitere Havelland.

Das Havelland von

seiner spannenden Seite

Startpunkt ist das Optik-Industrie-Museum im Kulturzentrum Rathenow. Weiter geht es zum Kolonistenhof in Großderschau. Von dort kann die Lady Agnes in Stölln besucht werden. Nächster Punkt auf der Route ist das Spielzeugmuseum Havelland in Kleßen. Von dort geht es zum Wagenitzer Schwedenturm und von hier führt der Weg weiter zum Schloss Ribbeck. In Nauen erwartet man auf dem Richart-Hof die Besucher. Von hier geht es weiter zum Schloss Paretz und dann weiter zum Musterdorf Paretz. Letzter Anlaufpunkt im Havelland wäre dann das Museum und Galerie in Falkensee. Von hier aus kann die Tour Richtung Oberhavel fortgesetzt werden. In Velten lädt beispielsweise das Ofen- und Keramikmuseum zum verweilen ein. Hier endet die Route acht.

Spielen, wie die Königskinder

Im Schloss Paretz geht es ab 14 Uhr mit der Familienführung "Raus aufs Land" auf die Spuren des königlichen Alltags. Wie und was wurde früher gegessen, wie redete man miteinander, wie vertrieb man sich bei Hof die Zeit, was spielten Königskinder? Um 16 Uhr lädt der Verein Historisches Paretz zu einem Rundgang durch den Ort ein. Hierbei wird im Fontane-Jubiläumsjahr der Dichter und seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" in den Mittelpunkt gestellt. Hierfür ist eine Anmeldung unter 033233/80747 oder: vorstand@paretz-verein.de erforderlich. Die Führung ist kostenpflichtig.

Schloss und Dorf Paretz wurden von 1797 bis 1804 von David Gilly als Sommerresidenz für den Kronprinzen Friedrich Wilhelm III. und seine Gemahlin Luise angelegt und mit hohem ästhetischen Anspruch ausgeführt. Als Musterbeispiel der preußischen Landbaukunst um 1800 erfüllte es sowohl den Wunsch nach einem königlichen Landsitz als auch die Anforderungen an ein funktionierendes Bauerndorf. Zudem fügt es sich harmonisch in die weite Landschaft an der Havel ein.

Ein Rundgang durch die königlichen Wohnräume mit ihren kostbaren Möbeln, Gemälden, Grafiken und den berühmten Paretzer Papiertapeten gibt faszinierende Einblicke in die Lebenswelten der als unbeschwert und temperamentvoll geltenden Luise. Die Dauerausstellung im Schloss erzählt von der spannenden Bau- und Nutzungsgeschichte des Ensembles und erinnert an die Restaurierung des lange Zeit bis zur Unkenntlichkeit verunstalteten Schlosses Paretz.

In der Schlossremise wird eine kleine, aber kulturhistorisch bedeutende Sammlung kostbarer Kutschen, Prunkschlitten und Sänften des preußischen Herrscherhauses aus dem 17. und 18. Jahrhundert präsentiert.

Sonderpräsentation "Pfaueninsel zu Gast in Paretz"

Die Pfaueninsel und Paretz waren für König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise Sehnsuchtsorte. Weitab der Residenzen Berlin und Potsdam verlebten sie hier, oft mit ihren Kindern und wenigen Bediensteten, unbeschwerte Sommertage. Der Aufenthalt auf der Pfaueninsel fand vorzugsweise in den Monaten Juni und Juli statt. Die Tage des Spätsommers, mit dem Höhepunkt des Erntedankfestes, waren Paretz vorbehalten. Beide Landsitze wurden für die Familie nach Luises frühem Tod 1810 zu Erinnerungsstätten. Und in beiden Schlössern haben sich Kunstwerke erhalten, die in direktem Bezug zur Königin und dem Leben inmitten ländlicher Idylle stehen.

Das Schloss auf der Pfaueninsel wurde im Herbst 2018 geschlossen, um die dringend notwendige Hüllensanierung vorbereiten zu können. Ausgewählte Exponate, die auch dem Interieur und Charakter von Schloss Paretz entsprechen, werden für einige Jahre im Schloss Paretz zu Gast sein. So werden Teile aus dem KPM-Service mit Vogelmalerei, von der damaligen Kronprinzessin Luise 1797 vermutlich für Paretz bestellt, auf einem gedeckten Tisch präsentiert. Die Mode jener Zeit repräsentieren fünf Hüte aus Span, Stroh und Seide. Seit etwa 1840 wurden sie im Schloss auf der Pfaueninsel in einem Wandschrank aufbewahrt. Getragen wurden sie möglicherweise schon von Königin Luise oder von ihren Töchtern.

Weitere Informationen zu allen Routen und den teilnehmenden Veranstaltungsorten gibt es im Internet auf der Seite www.potsdam-mittelmark.de>freizeit-tourismus.