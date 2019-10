Martin Risken

Klein-Mutz (MOZ) Klein-Mutz’ Ortsvorsteher Bernd Gotthardt (FDP) fürchtet immer noch, dass der seit langem geplante Geh- und Radweg in der Ortsdurchfahrt als Schulwegsicherung in Klein-Mutz 2020 doch nicht realisiert wird. Anlässlich des offiziellen Antrittsbesuches von Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) machte Gotthardt seiner Verärgerung Luft. Er fürchtet eine riesige Blamage, sollte das mit den Anwohnern abgestimmte Bauvorhaben nicht realisiert werden. Schriftlich sollen diese nun von der Stadtverwaltung aufgefordert werden, ihre bis in den öffentlichen Raum ragenden Bauten zu beseitigen.

Kritik an diversen Vorhaben

Irritiert zeigte sich Gotthardt in der Ortsbeiratssitzung, dass im Haushaltsentwurf 2020 die vom Bauausschuss der Stadt empfohlene Ergänzung um den Geh- und Radweg in Klein-Mutz noch nicht eingearbeitet worden ist. Ohnehin werde zu viel Geld für Vorhaben in der Kernstadt ausgegeben, stellte Gotthardt fest und wies auf die mehr als 800 000 Euro hin, die allein für den Ausbau der Exinstraße eingeplant worden seien. Und dann seien da noch die immensen Kosten für den Umbau der früheren Exin-Oberschule in Zehdenick. Der Umbau werde immer teurer, erst jüngst habe sich herausgestellt, dass die Treppengeländer im Schulgebäude nicht den Sicherheitsanforderungen für eine Grundschule entsprächen.

Bürgermeister Kronenberg wies die Kritik zum Teil zurück. Zur Sitzung des Hauptausschusses am 24. Oktober werde es eine Liste mit den von den Fachausschüssen gewünschten Änderungen für den Haushalt geben. Darin enthalten sei dann auch der Geh- und Radweg in Klein-Mutz. Dass der Umbau der früheren Exin-Oberschule teurer werde, sei auch für ihn nur schwer nachvollziehbar, besonders dass bei den Planungen nicht an das Treppengeländer gedacht worden sei. So etwas hätte nicht passieren dürfen. Noch in diesem Jahr sollen zusätzliche Gelder bereit gestellt werden. "Der Aufwand für die Anpassung des Treppengeländers im Gebäude wurde gravierend unterschätzt", räumt die Verwaltung nun selbst ein. Dabei gehe es vor allem um die sicherheitstechnischen Anforderung. Allein in diesem Jahr wird der Umbau knapp 200 000 Euro kosten, weitere 50 000 Euro sind für das kommende Jahr für den Haushalt angemeldet. Der Ortsbeirat stimmte für den Haushaltsentwurf, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Geh- und Radweg aufgenommen wird.

Für die nächsten Jahre hat der Ortsvorsteher noch einige Wünsche. So wünscht er sich den Ausbau des Badinger Weges, der insbesondere am Ortsausgang in einem miserablen Zustand ist. Das Parken am Mutzer Stich will Bernd Gotthardt künftig unterbinden.

An der Zufahrt zum Stich soll entweder eine Schranke installiert oder Poller aufgestellt werden und davor ein Parkplatz gebaut werden, um die Zufahrt zu beschränken. Noch dringender sei es, eine Wasserentnahmestelle am Mutzer Stich zu errichten, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Beim Brand auf dem Grüpa-Hof habe sich gezeigt, dass die Löschwasserversorgung im Ort unzureichend war. Hier müsse schnellstens Abhilfe geschaffen werden, forderte Gotthardt bei einer kleinen Radtour mit dem Stadtoberhaupt, an der unter anderem auch Orts-Feuerwehrchef Guido Kutzky teilnahm.