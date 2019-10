Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Buntbemalte Wimpelketten schmücken das Haus, Kinder schwingen Bänder, singen von fleißigen Handwerkern und die Älteren aus dem Hort lassen am E-Piano Fortschritte hören. Am Freitag ist der vor vier Tagen bezogene Neubau der Kneipp-Kita "Helene Weigel" mit Gästen öffentlich begrüßt worden.

"Hey, hey, alles ist neu ..., jetzt sind wir hier ...", schallte es aus aufgeregten Kinderkehlen. Eltern, Stadtverordnete, die Planer und anderen Gäste honorierten die Dankeschön-Darbietung mit Applaus. Nach 30 Jahren Provisorium, erinnerte Kita-Leiterin Kristina Mertens an dennoch nicht unglückliche Zeiten in der ehemaligen FDJ-Schule an der Berliner Straße, sei es geschafft. Die Kita ist in einen modernen Funktionsbau gezogen, in dem sich die Kinder bereits wohl fühlen.

2,1 Millionen Euro investierte Buckow in das nun den Anforderungen entsprechende Gebäude mit 80 Betreuungsplätzen, wo jetzt auch Voraussetzungen für offenes Arbeiten gegeben sind. Von Elternseite war darauf verstärkt gedrängt worden, zusätzlich zu dem Konzept, für das die Einrichtung 2002 als Erste im Land Brandenburg als Kneipp-Kita anerkannt worden war.

Bürgermeister Horst Fittler erinnerte an seinen verstorbenen Vorgänger Thiemo Seelig und dessen Einsatz für den Neubau wie auch die Entscheidungen seiner Stadtverordneten-Kollegen. Er dankte allen an Fertigstellung und Umzug Beteiligten, wenn auch die Außenanlagen noch unvollständig sind. Dennoch: Man sei fast in der vorgegebenen Zeit geblieben, "zumindest im selben Jahr", scherzte Fittler.

Angesichts der noch folgenden Projekte am Standort Kneipp-Bildungs- und Begegnungszentrum scheint der Verzug verschmerzbar. Die Außengestaltung kostet etwa 700 000 Euro, die Turnhalle ist 2020 an der Reihe, für Begegnungszentrum, Zufahrt, Parkplatz Weinbergsweg braucht es weitere Mittel, wofür Förderung erhofft ist. Den Neubau aber hat die Stadt allein gestemmt.