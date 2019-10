Oliver Schwers

Uckermark (MOZ) Zurzeit regnets überall, der Boden ist feucht, es stehen Pfützen an Straßenrändern, Nebel wabert über der Landschaft. Doch der Eindruck trügt. Denn der Regen der vergangenen Wochen hat es beileibe nicht geschafft, die extreme und langanhaltende Dürre von 2018 und 2019 auszugleichen. Bis jetzt ist noch nicht einmal der Rekordtiefststand beim Niederschlag von nur 435 Litern pro Quadratmeter erreicht, der im Vorjahr den Boden regelrecht aufreißen und Sölle austrocknen ließ. Momentan liegt das zweite Trockenjahr bei unter 400 Liter pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Der ohnehin im Deutschlandvergleich nicht gerade üppige Niederschlagsdurchschnitt der Uckermark liegt bei 579 Litern. "Das schaffen wir nie", meint Christine Schmidt, Chefin des Wasser- und Bodenverbands Welse.

Mit Sorge betrachtet sie die schnell aufeinander folgenden Extreme: Noch 2017 gab es so viel Wasser wie 50 Jahre zuvor nicht. Die Pegelstände kippten über, Flüsse und Abzugsgräben liefen rückwärts, Äcker und Wiesen überspülten. Die Experten sprachen von einem nie gekannten Binnenhochwasser. Kurze Zeit später genau das Gegenteil – alles trocken, verdorrt. Im September gab es nun zwar 100 Liter Regen von oben, der vor allem der Landwirtschaft hilft. Für die Grundwasserstände aber bleibt die Situation dramatisch. Einige sind so abgesackt, dass eigens installierte elektronisch arbeitende Beobachtungsrohre im Bereich der Welse gar nichts anzeigen. Das bedeutet: Die Stände sind mindestens einen Meter gesunken.

Auch an den Pegeln der Seen und Gewässer das gleiche Bild. Am Mündesee zeigt der Stand derzeit 86 Zentimeter an. Das Schöpfwerk schaltet sich frühestens bei 1,10 Meter ein. Völlig ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Ähnlich ist die Lage in Landin. Auch im Wolletzsee fehlt Wasser. Sölle sind weiter leer, in Gräben sickern nur Rinnsale. Die Welse bei Vierraden ist zwar schon wieder recht voll, doch bilden die 56 Zentimeter gerade mal die Hälfte des sonst üblichen Stands. "Das Wasser bleibt im Boden", erklärt Christine Schmidt. Und der ist weiter aufnahmefähig. Noch immer gilt das Wasserentnahmeverbot des Landkreises. Seit August darf kein Wasser aus Gräben, Seen und Teichen zur Beregnung von Flächen entnommen werden, nicht einmal mit der Gießkanne. "Aus rein fachlichen Erwägungen müssten wir die Allgemeinverfügung aufrecht erhalten", sagt Karsten Stornowski, zuständiger Dezernent der Kreisverwaltung. Doch eine endgültige Entscheidung trifft die Landrätin.

Wehre bleiben oben

Für den Wasser- und Bodenverband ist die Lage einmal mehr Grund, die seit Jahren forcierte Wasserrückhaltung in der Landschaft fortzusetzen. Die Wehre sind allesamt hoch, um zu warten, bis das Wasser kommt. Momentan werden alle Stauanlagen erfasst und dokumentiert. Sie sind nach jahrzehntelanger Vernachlässigung nun gesetzlich in Verantwortung der Verbände. Ob und wie sie funktionieren, ließ sich in diesem Jahr nicht feststellen. Es fehlte das Wasser. "Wir konnten keine Erfahrungen sammeln", so Christine Schmidt. "Daher setzen wir Bohlen nach Gutdünken." Doch es gibt auch Ärger: In der Randow wurden gerade jetzt alle mobilen Teile von Stauanlagen aus welchen Gründen und von wem auch immer demoliert.