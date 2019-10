Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Er heißt zwar Platz des Gedenkens, aber an wen genau dort gedacht wird, das dürfte nur wenigen bewusst sein. Ein großer Obelisk gibt Hinweis, zwölf Tafeln an der kleinen Mauer hinter dem Obelisken, auf dem 96 Namen in kyrillischer Schrift stehen, ebenso. Liegen hier sowjetische Soldaten begraben?

Tatsächlich handelt es sich um die Namen von sowjetischen Soldaten, die auf den Messingtafeln stehen. Sie sind kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges beim Kampf um die Errichtung von Oderbrückenköpfen bei Fürstenberg gefallen. Beigesetzt wurden sie aber nicht in Eisenhüttenstadt.

Allerdings liegen links und rechts des Obelisken in Grabkammern auch sowjetische Soldaten. Sie waren vor allem bei den großen Kesselschlachten von 1941/1942 in Kriegsgefangenschaft geraten und im Kriegsgefangenen-Lager Stalag IIIB in Fürstenberg interniert worden. Dort kamen sie um Leben, wurden zunächst auch in Massengräbern in der Nachbarschaft der Lager vergraben.

Schon länger gibt es Überlegungen, wie an die mehr als 4000 sowjetischen Kriegsgefangenen würdig erinnert werden kann. Zunächst gab es den Vorschlag, am Platz des Gedenkens zwei Granitblöcke, welche von Kriegsgefangenen bearbeitet wurden, mit den bekannten Namen und der Gesamtzahl der dort tatsächlich beigesetzten Kriegsgefangenen aufzustellen. "Zum einen sollte damit dem Wunsch der Angehörigen entsprochen werden, den Verstorbenen gedenken zu können – zum anderen wäre dies ein Beitrag zur Klarstellung der Geschichte gewesen", heißt es in einer Erläuterung der Stadtverwaltung zu einem Vorschlag für das künftige Gedenken.

Prüfung ist abgeschlossen

Allerdings wurde diese Lösung verworfen. Denn 2013 haben Angehörige von Verstorbenen der Stadt Eisenhüttenstadt eine Namensliste übergeben. "Grundlage bildete eine von Ärzten des Krankenreviers des Kriegsgefangenenlagers geführte Toten-Liste". Zusätzlich hat auch die Brandenburgische Freundesgesellschaft, Arbeitskreis Sowjetische Ehrenmale und Friedhöfe eine weitere Liste übergeben. Beide Listen wurden sowohl von der Botschaft der russischen Förderation und dem Landesinnenministerium geprüft und sollen auch bestätigt werden.

Diese Listen sind nun Grundlage dafür, dass die Namen am Platz des Gedenkens auf Tafeln veröffentlicht werden. Wie das geschehen soll, dafür gibt es nun einen ersten Vorschlag, der den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt wird. Demnach sollen die Namen, die ermittelt wurden, auf einer 1,65 Meter hohen Glaswand zu lesen sein, die auf der Einfriedungsmauer hinter dem Obelisken stehen soll und die ganze Breite einnehmen wird.

Land übernimmt Finanzierung

Erste Abstimmungen hatte es dazu schon unter anderem mit dem Denkmalschutz gegeben. Eine endgültig Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Mit einer Realisierung könnte in den kommenden beiden Jahren gerechnet werden. Nach ersten Absprachen mit dem Innenministerium geht die Stadtverwaltung davon aus, dass das Land die Gesamtfinanzierung der Maßnahme übernimmt. Derzeit wird mit Gesamtkosten in Höhe von rund 300 000 Euro gerechnet.