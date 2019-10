Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Sie wurden in dem Jahr geboren, als sich im Osten Deutschlands eine Revolution anbahnte, deren Ausgang niemand ahnte. Im Juli 1989 erblickten die Zwillinge Kati und Rena Trabs das Licht der Welt. Das Seelower Ehepaar Ina und Joachim Trabs hatten da schon einen fünfjährigen Sohn. Nun also Zwillinge. Wie geschichtsträchtig ihr Geburtsjahr werden sollte, ist den jungen Damen bis heute gar nicht so bewusst. "Wir hatten eine tolle Kindheit, sind behütet und unbeschwert aufgewachsen", erzählt Rena. Sie ist verheiratet, heißt heute Simon, hat selbst ein Kind. "Uns hat es an nichts gefehlt", versichert auch Schwester Kati, die die Familienplanung noch etwas hinaus schiebt. Beide erzählen jedoch völlig unabhängig voneinander, dass sie bescheiden erzogen wurden. Es sei nicht immer gleich jeder Wunsch erfüllt worden, sie lernten von Kind an, sparsam zu sein. "Wir hatten auch als Kinder unsere Pflichten", berichtet Rena.

Dankbar für Erziehung

Wenn die Schwestern auf 30 Jahre Mauerfall zurück blicken, dann sei diese Erziehung sicher eine besondere Komponente vieler Gleichaltriger aus den neuen Bundesländern gewesen, die sie selbst aber natürlich nicht so empfunden haben. Das sei ihnen erst im Laufe des Erwachsenwerdens bewusst geworden. Und sie sind dankbar dafür. Es habe ihnen geholfen, ihren Weg zu gehen, sich über Erfolge zu freuen und dankbar zu sein.

Es habe nie große Debatten in der Familie über die untergegangene DDR gegeben. "Wir hatten keinerlei verwandtschaftlichen Verbindungen in den Westen. Es gab keine Diskussionen, warum wer nicht wohin reisen konnte", erzählt Kati Trabs. Nach ihrer Grundschulzeit in Seelow besuchten beiden Schwestern das Gauß-Gymnasium in Frankfurt/Oder. Jede von ihnen habe ihre eigenen fachlichen Interessen gehabt. "Ich bin die Ausnahme in der Familie", erzählt Rena Simon. "Alle in der Familie haben sich immer für den baulich-technischen Bereich interessiert, ich mehr für das Soziale." Sie studierte in Neubrandenburg Kindheitspädagogik, entschied sich dann bewusst dafür, in die Heimatregion zurück zu kommen und zu bleiben. Ihr Mann studierte in Cottbus. Beide zogen sie nach Frankfurt/Oder.

Das Thema Ost-West habe für sie in den zurückliegenden Jahren nur selten eine Rolle gespielt, sagt Rena Simon. Im Studium gab es natürlich auch Kommilitonen aus den alten Bundesländern. Mit denen haben wir uns über verschiedene Betreuungsformen ausgetauscht." Dass Kinder ab Krippenalter tagsüber in Einrichtungen gut aufgehoben sind, sei für sie immer selbstverständlich gewesen. Sie zählt es zu den positiven Dingen, die aus der ihr unbekannten DDR mit in das vereinte Deutschland genommen wurden. Von Freundinnen, die in den alten Bundesländern leben, weiß sie, dass es dort noch immer nicht so einfach ist, als Frau Kinderbetreuung und Job unter einen Hut zu bekommen. Sie selbst arbeitet in einer Einrichtung in Erkner.

Schwester Kati zog auch nach Frankfurt, aber ins gut 1000 km entfernte Frankfurt/Main. Der Jahrgang 1989 war der letzte geburtenstarke. Das bekamen Schüler aller Schulformen mitunter schmerzhaft zu spüren. Ob Ausbildungs- oder Studienplatz, sie mussten vielfach die Region verlassen, um ihren Berufswunsch zu erfüllen. Kati Trabs bewarb sich bei der Deutschen Bahn in Berlin, erhielt erst einmal eine Absage. Doch sie ließ nicht locker, bekam schließlich das Angebot, den Studiengang Bauingenieurwesen in Wuppertal zu belegen. Am Anfang sei es schon hart gewesen, ganz allein, ohne Freunde, gesteht sie rückblickend. Die anfänglichen Nachfragen "Ach, du kommst aus dem Osten?" hätten sich schnell gegeben. Als Bahn-Studierende konnte sie günstig von A nach B reisen und so auch öfter mal nach Hause kommen. Nach dem Studium zog sie für den Job bei der Bahn nach Frankfurt/Main, ist inzwischen aber raus nach Hanau umgezogen, "weil man sich in der Großstadt heutzutage gar keinen Wohnraum mehr leisten kann".

30 Jahre Mauerfall würden in ihrem Kollegen- und Bekanntenkreis gar keine Rolle spielen, erzählt Kati Trabs. Berlin sei wohl für die meisten zu weit weg. Ihre Schwester Rena ist da schon etwas dichter dran, weil eben hier die meisten Menschen um sie herum von den Umwälzungen direkt betroffen waren. Beide bedauern, dass bei ihnen das Thema DDR in der Schule quasi ausgeblendet wurde. "Da hat das Schulsystem total versagt", sieht es Rena Simon. Man sei bis zum Zweiten Weltkrieg gekommen und habe in der Abiturstufe wieder bei der französischen Revolution begonnen. "Die DDR wurde gar nicht besprochen, obwohl es doch logisch wäre, dass man sich mit der nahe liegenden Historie beschäftigt", bedauert auch Kati Trabs. Ihnen fehle damit ein Stück Geschichte.