Kerstin Ewald

Woltersdorf (MOZ) "Am Steg" heißt der kleine Weg in Woltersdorf, in dem sich am Freitagnachmittag ein Berliner Lkw eingeklemmt hat. Dabei handelt es sich um den Verbindungsweg zwischen Rosenbergstraße und Gartenstraße, der über den Kuhgraben führt und offiziell nur für Fußgänger und Radfahrer zugelassen ist. Versuche eines zu Hilfe gerufenen Kollegen, den festgefahrenen Transporter zu befreien, blieben noch nach Stunden erfolglos. Vielmehr bohrten sich die Räder immer weiter in den Sand. Eine Lösung war bei Redaktionsschluss nicht in Sicht.