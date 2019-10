Uwe Stemmler

Heinersdorf (MOZ) In der Turnhalle in Heinersdorf kamen in dieser Woche nur zwei Männer ins Schwitzen, als Aufreißer, könnte man sagen. Peter und Sebastian Ackermann von der Firma Hoppe-Sportbodenbau aus Nossen entfernen das Parkett.

Der Verbund aus Buchenholzstäben wird zuerst quer zur Halle mit einer speziellen Kreissäge in lange Streifen geschnitten, dann gehen die Männer mit Brechstange und viel Muskelkraft zu Werke. Als sie die ersten Flanken herunterreißen, entdecken sie darunter ein weiteres Parkett in Fischgrätenmuster aus dunkler Eiche. "Das stammt aus den 1950er-Jahren", erklärt Peter Ackermann seinem Sohn und Kollegen. Könnte stimmen. 1956 war die Eröffnung der so genannten Zentralschule in Heinersdorf – in ihr sind heute Kita und Hort untergebracht. 1978 wurde ein neues Gebäude, der übliche DDR-Typenbau, errichtet. Die 400 Quadratmeter große Turnhalle hat da wohl nur ein neues Parkett erhalten.

In der vergangenen Woche begann ihre Sanierung. "Das Objekt wird sowohl optisch als auch funktionell deutlich aufgewertet", sagt Odervorlands Bauamtsleiter, Ron Gollin. Das war dringend notwendig. Die hässliche, grüne Sockelfarbe blättert ab, dicke Rohre, die zu wuchtigen braunen Heizkörpern führen, laufen an den Wänden entlang. Das Parkett zeigt etliche Wasserschäden. Doch noch schlimmer soll es im Heizungskeller ausgesehen haben, wo mit Öl die Wärme für alle drei Gebäude erzeugt wurde.

Verspäteter Sanierungsbeginn

Als erstes war die alte Ölheizung im Keller ausgebaut worden. "Eigentlich wollten wir mit den Arbeiten in den Sommerferien beginnen", sagt Gollin. Aber die Freigabe der Fördermittel hatte sich verzögert. Da nun die kalte Jahreszeit heran ist, musste hinter der Halle als Provisorium ein Heizcontainer aufgestellt werden. Erst wenn der Keller hergerichtet ist, kann die neue Gasheizung eingebaut werden.

Bis dahin geht es auch in der Halle weiter. Wenn die Männer aus Nossen die Buchenstäbe herausgerissen haben, wird man entscheiden müssen, was mit dem Parkett darunter wird. Entfernen und Entsorgen könnte teuer werden, denn es ist, wie Sebastian Ackermann erklärt, mit Bitumen verklebt. Die Bodenbauer werden nach dem Aufriss die Baustelle verlassen. Der Einbau eines neuen Sportbodens erfolge immer erst am Ende, wenn fast alle anderen Arbeiten erledigt sind, so der Junior. Dazu zählen der Einbau einer Lüftungsanlage unter der Decke, Erneuerung der Heizkörper und Sanitäreinrichtungen, Malerarbeiten und vieles mehr. Die Gesamtkosten betragen 766 000 Euro, 75 Prozent des Geldes kommt vom Land aus dem Förderprogramm für ländliche Entwicklung.

Bis Ende Mai 2020 wird die Sanierung laut Plan dauern. Schüler und Lehrer sind Bauarbeiten zwar gewöhnt – 2018/19 wurde das Hauptgebäude an die Brandschutz-Erfordernisse angepasst. Das war auch deshalb langwierig, weil man auf den Unterricht Rücksicht nehmen musste. Diesmal geht das nicht. Wo wird in dieser Zeit Sport getrieben?

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung, zwei Wochen vor Baubeginn, hatte Andrea Hartwig, die Schulleiterin, für viele unvermittelt beklagt, dass noch nichts geklärt sei. Amtsdirektorin Marlen Rost klemmte sich dahinter und berichtete diese Woche auf Nachfrage: Die 4. bis 6. Klassen fahren zum Sportunterricht nach Müncheberg, der Bustransport ist organisiert. Die 3. Klassen haben Schwimmunterricht in Fürstenwalde und die 1. und 2. Klassen müssen anderweitig beschäftigt werden. Für die Sportgruppen suche man noch eine Lösung.