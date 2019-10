Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) "... Klack, Klack, Klack, Tür zu" ist am 13. November um 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung zu den Spezial- und Durchgangsheimen in der DDR und die Folgen für die Betroffenen im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai in der Uchtenhagenstraße 4-5 überschrieben.

Darauf machte jetzt Susanne Kschenka aufmerksam, Referentin für politisch-historische Erwachsenenbildung bei der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen kommunistischer Diktatur. Maria Nooke, in diesem Jahr bereits bei zwei Veranstaltungen zu dem Thema in Bad Freienwalde dabei, hat ihr erneutes Kommen angekündigt. Nach einer Einführung und Filmausschnitten aus Zeitzeugeninterviews soll auch über die Arbeit des Vereins Kindergefängnis und die Gedenkkultur gesprochen werden.