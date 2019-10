BRAWO

Wiesenburg Die A cappella Gruppe "DonnaLiedchen aus dem Hohen Fläming möchte das fünfjährige Bestehen mit ihrem Publikum zusammen feiern! DonnaLiedchen, das sind Dorothee Leutritz, Sopran Claudia Heinz, Alt Renate Wittek, Tenor Alma Barbara Fichtner, Bass. Die vier Frauen aus dem Hohen Fläming sind fasziniert von der Mehrstimmigkeit und haben Spaß daran, diese mal sanft getragen, mal lautstark zu präsentieren. Dabei navigieren sie tongewandt durch die unterschiedlichsten Sprachen und Zeiten, durch klassisches und folkloristisches Repertoire. Alte italienische Meister finden sich neben Roma-Musik, afrikanischer Gospel neben russischen Kompositionen. Mit ihrem A-cappella-Gesang in vier Ton- und diversen Stimmungslagen und ihrer Offenheit für Internationalität sind "DonnaLiedchen" in der Region schon eine bekannte Größe geworden. Die Freude der Sängerinnen und ihre Begeisterung, Räume mit schönem Klang zu füllen und die Gemüter damit zu berühren und zu erheben, überträgt sich direkt auf das Publikum.

Natürlich gibt es bei der Jubiläumsfeier, die am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, ab 20.00 Uhr, in Mal’s Scheune - Studio Wiesenburg stattfindet, ein kleines Konzert, aber auch einige eher spontane Darbietungen. Es wird gesungen und das Jubiläum auch mit gutem Essen und Cocktails ausgiebig begangen. Außerdem werden die Anwesenden an diesem Abend zum ersten Mal gemeinsam in die neue DonnaLiedchen-CD "luga, luga", mit 16 Liedern in vierstimmigen Sätzen und in zehn Sprachen, hineinhören. Sie ist noch nicht veröffentlicht, kann aber vorbestellt und finanziell unterstützt werden:

https://www.startnext.com/donnaliedchen-beglueckt-euch-m. Alle Fans von "DonnaLiedchen" sowie Freunde guter Musik sind herzlich eingeladen.