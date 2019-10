René Wernitz

Nennhausen (MOZ) Der Altersdurchschnitt an der Nennhausener Grundschule "Friedrich de la Motte Fouqué" dürfte erheblich steigen. Auf jeden Fall drei Mal pro Woche an Nachmittagen. Denn ins Gebäude ist der örtliche Jugendclub eingezogen, den der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. bislang am Fouqué-Platz betrieben hat. Die Eröffnung erfolgt am kommenden Freitag, 25. Oktober.

Besucher ab 12 Jahren haben dann die Möglichkeit, von 12.00 bis 18.00 Uhr in die Angebote reinzuschnuppern. Gemeinsam werden Angelika Steckler-Meltendorf, Regionalvorstand der Johanniter in Brandenburg-Nordwest, und Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke die neuen Räume um 12.30 Uhr ihrer Bestimmung übergeben. Perfekt für die Jugend ist dort anscheinend längst noch nichts.

Wie Johanniter-Mitarbeiterin Bonnie Oppermann auf Anfrage erklärt, sei der Betreiberverein mit Schule und Amt noch in Verhandlung, was die Mitnutzung des Schul-WLAN-Netzes betrifft. Ein fester Internetanschluss fehle ebenso noch. Bereits zum Inventar gehören derweil eine Wii-Spielkonsole und ein dafür notwendiger Fernseher. Würde jemand zur Cluberöffnung eine Playstation spendieren, wäre das ein großartiges Geschenk, so Oppermann. PC und Drucker zur Nutzung durch die Jugendlichen wären ebenso willkommen.

Leiter des zweitägigen Jugendclubs ist der Johanniter Johannes Wetzel, der den Club nach Eröffnung immer montags, mittwochs und freitags ab 15.00 Uhr öffnet.