Friedrichswalde (MOZ) Mehr Geld für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. Dem haben Friedrichswaldes Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung geschlossen zugestimmt. Demnach erhält der Bürgermeister nun eine monatliche Aufwandsentschädigung von 550 Euro statt vorher 450 Euro. Für alle weiteren Mitglieder der Gemeindevertretung gibt es statt 50 Euro nun 70 Euro im Monat. Auch das Geld für die Teilnahme an Versammlungen wird erhöht: von 13 Euro auf 25 Euro.

Festgelegt sind die Beträge in einer neuen Entschädigungssatzung, die nicht auf die Mitglieder in den Gremien selbst, sondern auf eine entsprechende neue gesetzliche Verordnung zur Festlegung von Aufwandsentschädigungen zurückgeht.

In Althüttendorf wurde der Satzungsänderung in dieser Woche ebenfalls zugestimmt. In Ziethen gilt sie bereits. In der Stadt Joachimsthal kommt sie noch auf die Tagesordnung. Das gilt auch für den nächsten Amtsausschuss.