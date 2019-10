Schaubrauen in der historischen Braumanufaktur im MAFZ Erlebnispark gibt es am 26. und 27. Oktober zu bestaunen. © Foto: MAFZ

Sandra Euent

Paaren-Glien (MOZ) Das Weihnachtsbier wird angesetzt. Es ist ja nicht mehr so lange hin, bis zum Weihnachtsfest. Längst stapeln sich in den Supermarktregalen die Lebkuchen, Stollen und Dominosteine. Damit pünktlich zum Fest auch rund 1.000 Liter des Paarener Weihnachtsbieres dfertig sind, lädt der MAFZ Erlebnispark am 26. und 27. Oktober zum nächsten Schaubrauen in den historische Braumanufaktur ein. Und wer schon mal da ist, kann sich auch am gleichzeitig stattfindenden Schlachtefest in und um die Brandenburghalle erfreuen.

Im Erlebnispark Paaren wurde im April 2017, dem 501. Geburtstag des deutschen Reinheitsgebotes, die "Historische Braumanufaktur von 1834" eröffnet und die Marke "501" aus der Taufe gehoben. Seitdem erfreut sich die Brauerei und ihr einzigartiges Produkt großer Beliebtheit und die Brautage, an denen das "501" gebraut wird, sind für Liebhaber der Braukunst ein Besuchermagnet, nicht nur für die Havelländer.

Am letzten Brauwochenende des Jahres wird nun schon zum 3. Mal ein besonderes Bier zur Weihnachtszeit gebraut. Am Samstag wird vorbereitet, das Schroten des Braugetreides in historischer Schrotmühle und Anheizen der historischen Braupfanne stehen auf dem Programm. In bewährter Weise werden die Vorgänge erklärt und am Sonntag wird in gewohnter Menge, knapp 1.000 Liter, in der großen historischen Braupfanne unter den Augen der Besucher ein dunkles Weihnachtsbier angesetzt. Getreu dem Motto, dass jede Charge einzigartig ist.

Im Freigelände werden sich derweil Mitglieder der größten Friesen- und Ibererpferde-Show-Formation Europas zum Trainingswochenende treffen. Mit ihren pechschwarzen Friesenhengsten und schneeweißen Iberern wird die Ostsee-Quadrille Deutschland am 26. Oktober ab 11 Uhr und am 27. Oktober von 11 bis 13 Uhr ein zum Zuschauen öffentliches Training abhalten.

Zeitgleich zum Termin wird das 23. Brandenburger Schlachtefest in und um die Brandenburghalle gefeiert, ein Besuch der sich für Liebhaber deftiger und regionaler Spezialitäten mehrfach lohnt. Der Eintritt an dem Wochenende ist frei, das Parken kostet 3 Euro.