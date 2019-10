MOZ

Bernau (MOZ) Bei den Stadtwerken Bernau häufen sich Anrufe von besorgten Bernauern. Sie schildern, dass Unbekannte versuchen, sie zum Abschluss eines Stromvertrags im Auftrag von E.ON zu drängen. "Sie behaupten außerdem, dass E.ON und die Stadtwerke kooperierten und es unser Unternehmen bald nicht mehr gebe", sagt Bettina Römisch, Pressesprecherin der Stadtwerke Bernau. "Das ist vollkommener Quatsch!", distanziert sie sich. "Diese Leute gehen skrupellos vor, bedrängen unsere Kunden und überrumpeln sie", äußert sie sich besorgt.

Bernauer, die einen solchen betrügerischen Vorrang beobachtet haben, fordert Bettina Römisch auf, sich bei den Stadtwerken zu melden. "Wir möchten unsere Kunden vor faulen Tricks schützen. In der Vergangenheit haben wir bereits mehrere Klagen gegen Firmen gewonnen, die an der Haustür Geschäfte machen wollten", erläutert sie. Wer sich doch zu einem Vertrag hat überreden lassen und das bereut, sollte schnell handeln: Innerhalb von 14 Tagen können Betroffene ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. "Sie können sich auch jederzeit an uns wenden, wir lassen niemanden hängen!", ergänzt sie.

Grundsätzlich raten die Stadtwerke zur Vorsicht bei Hausbesuchen. Auf Nummer sicher geht, wer folgende Tipps berücksichtigt: Niemand sollte in die Wohnung gelassen werden. Wenn Unbekannte vor der Tür stehen, sollte nach Namen, Vornamen und Dienstausweis gefragt werden. Ergibt die Prüfung Zweifel an der Echtheit, können die Stadtwerke angerufen werden. Vorher ist jedoch die Wohnungstür zu schließen. Ausdrückliche Fragen nach dem Grund des Besuches sind zu empfehlen und auch bei Interesse sollte nichts unterschrieben werden. Statt dessen kann darum gebeten werden, die Unterlagen zur Prüfung dazulassen.