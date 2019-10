BRAWO

Fläming Kunst- und Kulturinteressierte, die durch die Kulturlandschaften in Brandenburg wandeln möchten, sind herzlich eingeladen am Sonnabend, 26. Oktober, mit vielen anderen interessierten Museumsfreunden einen Tag lang durch die Museen im Fläming, Havelland, in der Ostprignitz und in der Spreewaldregion zu wandeln.

Seit "Feuer und Flamme für unsere Museen" 2005 zum ersten Mal an den Start ging, wurde der Aktionstag zu einem besonderen generationenübergreifenden Kulturevent in unserer Region. Mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20.00 Uhr und zusätzlichen kulturellen und kulinarischen Angeboten freuen sich die Akteure auf vielfachen Besuch.

Fast 70 Museen laden dazu ein, den Blick über den Tellerrand zu wagen und damit Neues und Unbekanntes zu entdecken. Die Museen bewahren die eigenen kulturellen Identitäten und zeigen auf, was uns in einer großen kulturellen Vielfalt als Menschen verbindet.

Natürlich werden die Museen mit ganz besonderen Highlights versuchen, die Besucher zu überraschen. Der Abend wird nicht in einem gewöhnlichen Museumsbesuch enden, sondern Einiges darüber hinaus bereithalten. Das Einzigartige ist das besondere Ambiente, das in den Abendstunden in den ehrwürdigen Museumsräumen und Gebäuden herrscht.

Am Aktionstag gibt es wieder ein umfangreiches und spannendes Programm mit bedeutenden Dauer- und Sonderausstellungen, speziellen Führungen und zahlreichen attraktiven Veranstaltungshighlights wie Lesungen, Mitmachaktionen und eben in diesem Jahr viel Musik. Taschenlampenführungen, Postkutschenfahrten, Tanz- und Filmvorführungen, Konzerte und Lesungen, Erlebnisgastronomie, Amateurfunken, eine Spritztour mit einem Oldtimer, geführte Wanderungen, Kunst, mittelalterliches Backen und Braten, Vorführungen von historischen Leuchten und alten Motoren, illuminierte Parks und Gärten, Schatzsuche für Kinder, Hörspiel am Lagerfeuer, modellieren mit Ton und noch vieles mehr wartet auf die Besucher. Andere Museen zeigen das gesellschaftliche Erbe von der Garten – und Kleinkunst bis hin zu den technischen Errungenschaften der Automobil- und Flugzeugentwicklung oder Geschichte und Visionen des gesellschaftlich-technischen Fortschrittes. Auch in diesem Bereich können Museumsbesucher einiges an Selbsterfahrung gewinnen. Traditionell werden in den Abendstunden Feuerschalen, Fackeln und Kerzen angezündet. Auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz, von -Preußischer Kartoffelsuppe bis hin zu Kartoffelbrot - so manches kann probiert werden.

Zur Orientierung für alle Besucher führt das Programm auf neun Museumsrouten durch die teilnehmenden Regionalmuseen, Schlösser, Klöster und Burgen. So ist auf der Route zwei das Hans-Grade-Museum Borkheide zu finden und Route fünf streift unter anderem die Bockwindmühle in Cammer und das Schul- und Rochow-Museum in Reckahn. Die Route durch den Fläming ist in diesem Jahr Route 6 mit dem Heimatmuseum Treuenbrietzen, der Burg Eisenhardt in Bad Belzig, dem Brandenburgischen Orgelmuseum Bad Belzig, dem Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben, dem Kleinen Museum Wiesenburg, dem Handwerkerhof Görzke und dem Heimatmuseum und der Bischofresidenz Burg Ziesar.

Auch für Kinder gibt es an diesem Tag viel zu erleben, der Eintritt ist in allen Häusern frei. Das komplette Programm von "Feuer und Flamme für unsere Museen" sowie Höhepunkte und Öffnungszeiten finden sich im Internet unter https://www.potsdam-mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/Bilder/Freizeit%20%26%20Tourismus/Bilder/Kulturbilder/F_F_2019_interaktiv_Neu.pdf. (red/awa)