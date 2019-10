MOZ

Ostprignitz-Ruppin Gleich zweimal sind Betrüger am vergangenen Freitag an Senioren aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin gescheitert: Ein fremder Mann rief gegen Mittag eine 91-Jährige aus der Gemeinde Wusterhausen an. Er gab sich auf Hochdeutsch als Enkel aus und sagte, dass er einen fünfstelligen Geldbetrag benötigen würde, um nach einem Verkehrsunfall den Schaden begleichen zu können.

Die Seniorin kontaktierte nach dem Telefonat ihre Familienangehörigen, wodurch der Betrug aufflog. Ähnlich verhielt es sich am Freitag bei einem 87-Jährigen aus einem Kyritzer Ortsteil. Der Mann erhielt einen Anruf. Der angebliche Enkel am anderen Ende der Leitung brauchte nach einem Unfall einen fünfstelligen Geldbetrag. Nach einem Gespräch des Rentners mit seiner Familie wurde auch dieser Betrug aufgedeckt.