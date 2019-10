MOZ

Erkner (MOZ) am Freitag gegen 13.30 Uhr hat sich sich an der Kreuzung Unter den Eichen/Drosselstieg ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein siebenjähriges Kind leicht verletzt, das in einem der beteiligten Fahrzeuge saß. Es wurde mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache war ein Vorfahrtsfehler. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen.