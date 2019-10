dpa

Brüssow Spaziergänger haben am Samstag am Ufer des Brüssower Sees in der Uckermark einen unbekannten leblosen Mann entdeckt.

Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Identität des Mannes ist nach Polizeiangaben zunächst ungeklärt. Er könnte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.