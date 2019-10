Gruppenbild der Optimisten: Die Mitglieder des Vereines "Kulturschmiede Brieskow-Finkenheerd" haben am Sonnabend zum dritten Drachenfest ein geladen. Das Wetter spielte allerdings nicht so richtig mit. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Brieskow-Finkenheerd (Frank Groneberg) Drachenfest ist anders. So mit Wind, Herbstsonne und guter Laune. Beim Blick in den Himmel haben die Mitglieder des Vereins "Kulturschmiede Brieskow-Finkenheerd" diesen Eindruck am Sonnabend aber nicht – ganz im Gegenteil: Regnerisch trüb und fast windstill zeigt sich das Wetter und so bleiben zunächst die Gäste zum dritten Drachenfest auf dem Sportplatz in Brieskow-Finkenheerd aus.

Oben bleibt kein Drachen

"Die Überlegung hinter der Idee ,Drachenfest‘ war die, dass wir die Eltern mit ihren Kindern hinter dem Ofen hervorlocken und zu gemeinsamen Aktivitäten animieren wollten", erzählt Maik Mende, Vorsitzender des veranstaltenden Vereines. "Wir werden sehen, was heute noch passiert, denn in den vergangenen Jahren hat das Wetter fast immer mit gespielt", fügt er hinzu, bevor er sich den anderen Mitstreitern zuwendet, die Kaffee und Kuchen unter dem Pavillondach vorbereitet haben und immer wieder in den Himmel blicken.

Am Horizont zeichnet sich ein heller Streifen ab. "Wir geben die Hoffnung nicht auf", meinen die Veranstalter. Und etwas später können sie die ersten Gäste empfangen. So tummeln sich am Nachmittag doch einige Enthu­siasten auf dem Sportplatz und versuchen, die Drachen in die Luft zu bekommen. So sehr sich Eltern und Kinder aber abmühen, oben bleibt keiner. Oder nur, so lange gelaufen wird. Bewegung war also auf alle Fälle dabei und das war auch so ein Ziel des Vereines, nämlich "weg von Fernseher oder PC, raus in die Natur".

Optimistisch, wie die Vereinsmitglieder sind, hoffen sie nun auf besseren Wind und schöneres Wetter im kommenden Jahr. Zunächst wird aber der nächste Höhepunkt vorbereitet, der diesjährige Weihnachtsmarkt, der am 14. Dezember am Gemeindezentrum stattfinden wird.

Sommerhitze vor einem Jahr

Vor einem Jahr hatte der Wind die Finkenheerder Drachenfreunde schon einmal im Stich gelassen. Statt Regens und feuchter Kühle gab es damals sommerliche Temperaturen und ab der Mittagszeit sogar Hitze. Der Wind blieb allerdings fern. Die Organisatoren hatten spaßeshalber sogar einen großen Büroventilator aufgestellt, aber auch der schaffte es nicht, die bunten Drachen nach oben in die Luft zu befördern.

Die Kinder hatten am 13. Oktober 2018 aber trotzdem ihren Spaß. Sie flitzten unermüdlich mit ihren Drachen über die Wiesen und freuten sich über jeden Meter, den diese aufstiegen – wenn auch nur für Sekunden. Und gegen die Hitze half rote Brause, die gratis ausgeschenkt wurde.