MOZ

Schönow (MOZ) Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der Landstraße 30 am Freitag schwer verletzt. Der Mann setzte gegen 15 Uhr zu einem Überholmanöver an, als der Fahrer eines Ford Ranger den Mann beim abbiegen in einen Forstweg übersah. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige rund 50 Meter weit auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die L 30 war für die Unfallaufnahme rund anderthalb Stunden gesperrt.