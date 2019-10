Eckhard Handke

Neuruppin Ausgelassen getanzt wurde in der Nacht zu Sonntag bei der "Schönen Party" des Radiosenders radioeins in der Neuruppiner Pfarrkirche. Als Gast mixte Arnim Teutoburg-Weiß, Sänger und Gitarrist der Beatsteaks, alias DJ Teutilla die Musik aus Rock, Pop, Soul, Hip-Hop und mehr. So war für alle Partygäste der Lieblingsmusikstil dabei. Dennis Concorde assistierte dem DJ, damit die Tanzfläche ständig voll blieb. In der Nacht vom ersten zum zweiten Weihnachtsfeiertag steigt die nächste "Schöne Party" in der Kulturkirche. Dann legt DJ Dr. M, der Resident-DJ der Schönen Party aus dem Frannz Club Berlin, in Neuruppin auf. Das Motto an diesem Tag lautet "In der Weihnachtsbäckerei". Infos: 03391 3555300.