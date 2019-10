Holger Rudolph

Neuruppin Schon eine Viertelstunde, bevor die Herbstauktion der Stadt Neuruppin begann, hatten sich am Samstagvormittag einige Interessenten auf dem Schulplatz eingefunden. Mit geübtem Blick prüften sie vor allem mehrere der 18 angebotenen Fahrräder. Sind die Reifen bereits porös? Ist die Kette noch in Ordnung? Bei manchen Stücken erübrigte sich die allzu genaue Sichtung. So konnte sich Auktionator Christian Prehm noch so sehr bemühen, das Exponat Nummer 17 an die Frau oder den Mann zu bringen. Es fand sich niemand, der ein Mountainbike ohne Vorderrad erwerben wollte. Auch nicht für das Mindestgebot von einem Euro.

18 Fahrräder, ein Kleinkraftrad, ein Rollator, ein Motorradhelm, drei Armbanduhren und ein goldenes Armband hatte die Stadt im Angebot. Im zurückliegenden Jahr hatten sich auch etliche Brillen im Bürgerbüro angesammelt. Zur Auktion gelangen diese aber nicht. Die Stadt gibt sie bei einer Optiker-Kette ab, die Brillen für die Dritte Welt sammelt.

Unbeliebte Armbanduhr

Die Damenarmbanduhr namens "Chess" wollte niemand kaufen. Auch nicht für das Startgebot von fünf Euro, das zuvor von den Mitarbeitern des Bürgerbüros festgelegt worden war. Etwas besser lief es für die Herrenuhr "Regent", die für elf Euro einen neuen Besitzer fand. Die Damenuhr der Marke "Fossil" ging für sechs Euro weg. Sollte sich herausstellen, dass sie gut funktioniert, dann hat der Käufer ein Schnäppchen gemacht. Uhren dieser Marke werden neu meist für Preise zwischen 60 und 120 Euro angeboten.

Dafür, dass die Waren funktionieren, übernimmt die Stadt keinerlei Gewährleistung. So stand es in großer Schrift auf einer Hinweistafel geschrieben. Auch Garantieansprüche hat folgerichtig keiner der Käufer. Das Damenarmband aus Gold in 750-er Legierung mit Steinchen, die wie kleine Diamanten wirkten, ging zum Schnäppchenpreis von 23 Euro weg. Die Motorradjacke aus Leder fand für schlappe fünf Euro einen neuen Besitzer. Manche Käufer schlugen gleich mehrfach zu. Der schwarz-weiße Motorrad-Integralhelm kostete seinen neuen Besitzer fünf Euro, die – wie bei jedem Kauf an diesem Vormittag – bar an der Kasse zu zahlen waren.

Nicht nur Beleuchtung fehlte

Beim Kleinkraftrad "Off Limit" hätte es sich um ein Schnäppchen handeln können. Doch dem Fahrzeug fehlte vorn nicht nur die komplette Beleuchtung. Auch Teile der Verkleidung waren irgendwie abhandengekommen. Nein, Prehms mehrfache Aufrufe für nur einen Euro führten zu nichts. Es blieb ruhig im Publikum. Ein Mitarbeiter des Bürgerbüros schob den nicht gewollten Roller schließlich aus dem Sichtfeld an den Rand der Szenerie.

Verbeulter Einkaufskorb

Der Rollator sah eigentlich noch ganz gut aus und ließ sich problemlos schieben. Nur der Einkaufskorb war ein bisschen verbeult. Kaufen wollte das Hilfsgerät aber niemand, nicht einmal zum Mindestaufruf von drei Euro. Deutlich besser sah es für das Herrenfahrrad "Rex" aus, das über eine 21-Gang-Schaltung verfügt. Wolfgang Tauchert erwarb es für 20 Euro. Über seinen Kauf sagte der Alt Ruppiner: "Ich hätte sonst mein kaputtes Rad reparieren lassen müssen. Das wäre viel teurer geworden."

Auch andere Fahrräder wurden verkauft, doch längst nicht alle. Vielleicht lag es daran, dass diesmal weniger Interessenten als bei den vorigen Versteigerungen gekommen waren, mutmaßte der Auktionator.